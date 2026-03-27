Номинал "Пушкинской карты" хотят поднять до 20 тысяч рублей
Лидер "Справедливой России" считает, что четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты
27 марта 2026, 11:49, ИА Амител
Номинал "Пушкинской карты" необходимо увеличить с нынешних 5 тысяч рублей в четыре раза, чтобы нивелировать рост цен на билеты. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
«Номинал карты надо повышать до 20 тыс. рублей. Четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино», — сказал депутат.
Миронов напомнил, что "Пушкинская карта" появилась в 2021 году, и с тех пор ее номинал не менялся. Также, по его словам, "программа должна стать накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года".
«Не в каждом же городе постоянно проходят знаковые культурные мероприятия, которые могут заинтересовать молодежь. Соответственно, использование средств "Пушкинской карты" должно стать бессрочным, чтобы молодые люди могли их потратить во время поездок по России», — заключил Миронов.
12:30:43 27-03-2026
Эту инициативу нужно много раз взвесить. Не приведёт ли она к повышению цен на билеты и, как следствие, снижению доступности культуры для остальных? Ну например если какое-то учреждение вдруг решит повысить цены на билеты, руководствуясь логикой, что школьники такого повышения не заметят. А остальным зрителям и посетителям тогда как быть?