Номинал "Пушкинской карты" хотят поднять до 20 тысяч рублей

Лидер "Справедливой России" считает, что четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты

27 марта 2026, 11:49, ИА Амител

Номинал "Пушкинской карты" необходимо увеличить с нынешних 5 тысяч рублей в четыре раза, чтобы нивелировать рост цен на билеты. Об этом ТАСС заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

«Номинал карты надо повышать до 20 тыс. рублей. Четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино», — сказал депутат.

Миронов напомнил, что "Пушкинская карта" появилась в 2021 году, и с тех пор ее номинал не менялся. Также, по его словам, "программа должна стать накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года".