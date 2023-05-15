НОВОСТИОбщество

В Барнауле началась опрессовка. Где уже отключили горячую воду?

У первых "счастливчиков" сезон тазиков продлится до 23 мая

15 мая 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле с 15 мая начали отключать горячую воду из-за проводимой ежегодно опрессовки.

В первую очередь ограничение коснулось тех, кто проживает в контуре магистрали М-34 ТЭЦ-3. Точные адреса отмечены зелёным на карте ниже:

Ранее энергетики рассказывали, что в этом году воду потребителям отключат впервые меньше чем на две недели: опрессовка продлится девять дней, а затем в течение четырёх дней энергетики будут чинить участки, где выявят дефекты. Ещё несколько лет назад воду отключали на 10 дней опрессовки и на 14 дней и более – для ремонта.

О том, как будет проходить опрессовка и на каких улицах воду будут отключать после испытаний на М-34, – в нашем материале.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:55:32 15-05-2023

На Балтийской, наверное, собаку мыть нечем.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:33 15-05-2023

Гость (08:55:32 15-05-2023) На Балтийской, наверное, собаку мыть нечем.... Водонагреватель купить не судьба ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:21 15-05-2023

Да там пес сдох уже не мытым(

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров