В Барнауле началась опрессовка. Где уже отключили горячую воду?

В Барнауле с 15 мая начали отключать горячую воду из-за проводимой ежегодно опрессовки.

В первую очередь ограничение коснулось тех, кто проживает в контуре магистрали М-34 ТЭЦ-3. Точные адреса отмечены зелёным на карте ниже:

Ранее энергетики рассказывали, что в этом году воду потребителям отключат впервые меньше чем на две недели: опрессовка продлится девять дней, а затем в течение четырёх дней энергетики будут чинить участки, где выявят дефекты. Ещё несколько лет назад воду отключали на 10 дней опрессовки и на 14 дней и более – для ремонта.

О том, как будет проходить опрессовка и на каких улицах воду будут отключать после испытаний на М-34, – в нашем материале.