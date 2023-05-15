В Барнауле началась опрессовка. Где уже отключили горячую воду?
У первых "счастливчиков" сезон тазиков продлится до 23 мая
15 мая 2023, 08:42, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле с 15 мая начали отключать горячую воду из-за проводимой ежегодно опрессовки.
В первую очередь ограничение коснулось тех, кто проживает в контуре магистрали М-34 ТЭЦ-3. Точные адреса отмечены зелёным на карте ниже:
О том, как будет проходить опрессовка и на каких улицах воду будут отключать после испытаний на М-34, – в нашем материале.
08:55:32 15-05-2023
На Балтийской, наверное, собаку мыть нечем.
14:11:33 15-05-2023
Гость (08:55:32 15-05-2023) На Балтийской, наверное, собаку мыть нечем.... Водонагреватель купить не судьба ?
09:08:21 15-05-2023
Да там пес сдох уже не мытым(