В Барнауле начинают возвращать горячую воду в дома по контуру ТЭЦ-3

Уже сегодня вечером горячая вода должна появиться в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, поселках Куета, Новосиликатном и других районах

24 августа 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле начинают возвращать горячую воду по контуру ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала СГК в Telegram-канале.

"Мы выполнили все запланированные работы на объектах теплосетевого комплекса, для которых требовался полный останов ТЭЦ-3. За четыре дня мы провели замену оборудования, устранили повреждения и сделали новые врезки для надежного обеспечения горожан теплом", — заявили в компани.

Сейчас магистрали заполняются теплоносителем. Уже сегодня вечером горячая вода должна появиться в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, поселках Куета, Новосиликатный, Южный, части Павловского тракта, улиц Балтийской, Малахова и других. Плановый срок подачи воды был 25 августа.