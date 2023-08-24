В Барнауле начинают возвращать горячую воду в дома по контуру ТЭЦ-3
Уже сегодня вечером горячая вода должна появиться в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, поселках Куета, Новосиликатном и других районах
24 августа 2023, 18:40, ИА Амител
В Барнауле начинают возвращать горячую воду по контуру ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала СГК в Telegram-канале.
"Мы выполнили все запланированные работы на объектах теплосетевого комплекса, для которых требовался полный останов ТЭЦ-3. За четыре дня мы провели замену оборудования, устранили повреждения и сделали новые врезки для надежного обеспечения горожан теплом", — заявили в компани.
Сейчас магистрали заполняются теплоносителем. Уже сегодня вечером горячая вода должна появиться в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, поселках Куета, Новосиликатный, Южный, части Павловского тракта, улиц Балтийской, Малахова и других. Плановый срок подачи воды был 25 августа.
19:31:45 24-08-2023
а куда она ушла, если возвращаете?
20:18:12 24-08-2023
Господа- монополисты из СГК! Не забудьте на Солнечную поляну 21 вернуть горячую воду хотя бы завтра! Из- за проблемного старого бойлера ( который давно подлежит замене) одно и тоже- воду никогда не дают вовремя! Также и с теплом. С ужасом ждем запуск тепла каждый год. Запустить не могут! После долгих мучений, бесконечных звонков и т.д. Включают батареи как парное молоко. Особенно " повезло" у кого батареи на обрадках Часто температура их- не выше температуры человеческого тела. И нас пытаются убедить, что это нормально! Плата же за " такое удовольствие" драконовская! Плюс включенные обогреватели. Пользуются тем, что индивидуальных счетчиков нет в старых домах, Если бы были счетчики быстро бы все наладили и поменяли, а так только обещания пустые((