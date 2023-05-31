В Барнауле приступают к сносу аварийных деревьев

Вырубкой занимаются сотрудники муниципальной компании "Благоустройство и озеленение". Они уберут сухостойные деревья в рамках муниципального задания и субсидии из бюджета города

31 мая 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На улице Декоративной Индустриального района в Барнауле начались работы по спилу аварийных деревьев. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в других районах подобные работы начнутся в ближайшее время.

Вырубкой занимаются сотрудники муниципальной компании "Благоустройство и озеленение". Они уберут сухостойные деревья в рамках муниципального задания и субсидии из бюджета города. Всего на эти работы направлено около 8 млн рублей.

В мэрии напомнили, что рубка сухостойных деревьев – необходимая мера для обеспечения безопасности горожан и их имущества. На месте вырубленных стволов рабочие посадят новые деревья.