В Барнауле приступают к сносу аварийных деревьев
Вырубкой занимаются сотрудники муниципальной компании "Благоустройство и озеленение". Они уберут сухостойные деревья в рамках муниципального задания и субсидии из бюджета города
31 мая 2023, 20:55, ИА Амител
На улице Декоративной Индустриального района в Барнауле начались работы по спилу аварийных деревьев. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в других районах подобные работы начнутся в ближайшее время.
Вырубкой занимаются сотрудники муниципальной компании "Благоустройство и озеленение". Они уберут сухостойные деревья в рамках муниципального задания и субсидии из бюджета города. Всего на эти работы направлено около 8 млн рублей.
В мэрии напомнили, что рубка сухостойных деревьев – необходимая мера для обеспечения безопасности горожан и их имущества. На месте вырубленных стволов рабочие посадят новые деревья.
20:58:21 31-05-2023
Социалистический 130 ужас что сделали, такое только в фильме ужасов и увидешь. Так оскопили деревья, аж жуть
22:44:56 31-05-2023
А кто эти деревья сделал сухостойными? Сначала работники муниципальной компании "Благоустройство и озеленение" провели санитарную обрезку, оставив одни стволы (конечно не бесплатно). А теперь они же за 8 млн. рублей спилят эти высохшие стволы. Дважды заработали. Конечно хотели как лучше с санитарной обрезкой. А получилось как всегда.
11:04:21 01-06-2023
Олег (22:44:56 31-05-2023) А кто эти деревья сделал сухостойными? Сначала работники мун... Не дважды, а трижды - они сухостой как дрова еще продадут)))
09:36:16 01-06-2023
Начался очередной распил бюджета. Они не деревья пилят, бабло халявное они пилят. При мешке Колганове это придумали, при Баварине не было, и при Союзе тоже, город утопал в зелени.
13:00:48 01-06-2023
Гость (09:36:16 01-06-2023) Начался очередной распил бюджета. Они не деревья пилят, бабл... Как раз при Баварине и началась эта варварская рубка на Ленинском проспекте
09:49:10 01-06-2023
эти "озеленители" повырезали все деревья в городе. Странно что их так называют , правильно было бы - вырезатели. Службу всю разогнать , а руководство посадить, за вредительство. А то после их деятельности потом боремся с опустыниванием. Кругом освоение бюджета на пользу отдельным гражданам.
11:12:00 01-06-2023
а Вы не в курсе, что человек уже сидит за то, что на другого человека упало сухостойное дерево? У человека вся жизнь рухнула из-за того, что ранее на это не выделяли деньги.. и не только у него жизнь под откос.. бюджет они пожалели..
11:12:20 01-06-2023
при Колганове это придумали, при Баварине не было, и при Союзе тоже, город утопал в зелени.))) Санитарную обрезку в городе проводили всегда. Убирали старые, аварийные и подсаживали молодые. С приходом " демократии" в городе обрезку деревьев планово проводить не возможно. Аварийные деревья представляют огромную опасность . И увеличивается колличество зарослей и коряг в городе Барнауле. 2 Нравится
13:14:24 01-06-2023
Повырезайте пожалуйста все тополя в районе стадиона ВРЗ и ближайших детских площадок, они вымахали уже выше 9-х этажей и каждый год ломаются и падают. Лет 15 назад их санитарно обрезали, вот как здесь пишут под одни стволы и высотой около 2-3 метров, так они уже опять вот такие!
14:41:43 01-06-2023
По Островского 29, рядом с лабораторией детской поликлиники №7 засохшие клёны один на другом лежат, старый и сгнивший тополь рядом находится и один из тополей уже упал в еще в далеких 80-х, а этот рядом так и стоит, трещит при порывах ветрах, а ведь народу много ходят, дети бегают вокруг. Сообщили старшей по дому, но она полностью неадекватная. Дозвониться в ДЕЗ 2 невозможно - не берут трубку.