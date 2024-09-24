Фестиваль пропагандирует "идеологию мужества" и проходит в Алтайском крае уже в третий раз

24 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Фестиваль "Сила духа Алтая" / Фото предоставлено организаторами

Яркий спортивный фестиваль "Сила духа Алтая" прошел в Барнауле в минувшие выходные. В парк-отеле "Чайка" собрались те, кто не представляет своей жизни без спорта. Бои по кикбоксингу, боксу и ММА, а еще бесплатные консультации тренеров, лазертаг и другие забавы ждали многочисленных гостей. Такой фестиваль на Алтае организуют уже третий год подряд. Он посвящен памяти погибшего в Донбассе зампредседателя Общественной палаты Евгения Новикова. Инициаторы патриотического праздника – Общественная палата и Федерация кикбоксинга Алтайского края при поддержке правительства Алтайского края и регионального Министерства спорта. Подробнее – в материале amic.ru.

Что интересного было на фестивале?

В программу фестиваля вошли показательные выступления воспитанников более 15 спортивных федераций и секций, а также лучших творческих коллективов Алтайского края. Сотни человек собрались в парк-отеле "Чайка", где проходил фестиваль. Особенно много болельщиков собрали площадки со зрелищными боями по кикбоксингу, боксу и ММА.

Рядом тренеры рассказывали впечатленным, как попасть в спортивные секции и с какого возраста туда принимают детей. Проголодавшиеся посетители могли угоститься вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне. А также полюбоваться (а некоторые даже полазить) ретроавтомобилями, спецтехникой МЧС и восхититься современным военным оборудованием – выставки этой техники также проходили в рамках фестиваля.

Фестиваль "Сила духа Алтай" / Фото предоставлено организаторами

Особо азартные и активные показывали свою удаль в традиционных русских забавах. Для любителей виртуальной реальности работали интерактивные площадки.

Впервые на фестивале проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и плетению маскировочных сетей. Эти мастер-классы пользовались большой популярностью у гостей праздника.

Особенно востребованными оказались площадки с современными технологиями, отметила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова. В частности, здесь демонстрировали 3D-модель "Поезда Победы", давали возможность "выйти" в открытый космос, а также в виртуальной реальности увидеть взятие Рейхстага глазами советских солдат.

"Мы здесь организовали разные площадки, чтобы у молодежи были все возможности погружения, в том числе через виртуальную реальность, в историю нашей страны. Поэтому здесь есть спортивные и творческие площадки. Очень много мастер-классов: ребята и виньетки изготавливают, и игрушки, и памятные подарки для бойцов на СВО. Тут же собираем и гуманитарную помощь. Традиционно наши добровольческие молодежные организации участвуют в этом фестивале и рассказывают о своей деятельности, чтобы как можно больше людей в нее включилось", – прокомментировала Екатерина Четошникова.

Фестиваль "Сила духа Алтай" / Фото предоставлено организаторами

Всего на фестивале работало более 20 локаций, рассказала член Общественной палаты Алтайского края Наталья Мжельская. По ее словам, подготовка мероприятия в этом году заняла три месяца, и за это время получилось сделать насыщенную программу.

"Площадок стало больше. Фестиваль вызывает большой интерес, многие сами звонили с предложением выставить свою площадку. А раньше мы всех обзванивали, уговаривали. Сегодня люди о нас знают. Наш фестиваль показывает, что все мы часть большой страны, где мы родились и выросли. И только от нас зависит, какой она будет в дальнейшем, как мы будем дальше жить, как наша страна будет развиваться", – отметила он.

"Дети хотят помогать"

Помимо спортивных секций, в фестивале "Сила духа Алтая" принимали участие военно-патриотические клубы, а также ветераны СВО, подчеркнула Наталья Мжельская. В их числе – военно-патриотический клуб "Воин" из лицея № 52. Руководитель Андрей Васильев рассказал, что у его воспитанников это было девятнадцатое показательное выступление. По его словам, сейчас подростки от 12 до 18 лет активно стараются помочь стране и приходят в военно-патриотический клуб.

"Многие дети к нам приходят за мужским советом: хотят как-то помогать нашей стране. Мы с воспитанниками регулярно ездим на сборы гуманитарной помощи, помогаем грузить коробки. К нам приходят ребята с пятого по одиннадцатый класс. Сами, то есть не родители за ручку привели. Есть выпускники, которые уже окончили школу, но продолжают приходить и заниматься", – рассказал Васильев.

Фестиваль "Сила духа Алтая" / Фото предоставлено организаторами

Зачем нужен фестиваль?

Цель фестиваля – популяризация спорта и активного образа жизни, а также патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Концепция мероприятия объединяет спорт, культуру и традиционные российские ценности. Фестиваль посвящен героям России – причем героям и военных действий, и труда, и культуры, и других сфер, подчеркнул член Общественной палаты Алтайского края Андрей Степурко.

"Задача – донести через наши программы, турниры, состязания, что сегодня время сплочения, объединения людей, чтобы мы вместе могли сделать больше. За 30 лет разъединения многие ценности ушли, и сегодня необходимо их возрождать. Если таких мероприятий будет больше, и в целом мы возродим программу наставничества от старших к младшим, может быть, мы еще успеем наверстать потерянное время. И наши турниры – об этом. Сейчас время пробуждения, время силы и создания новых традиций на базе тех, которыми славна наша страна", – сказал Степурко.

Также он отметил, что фестиваль "Сила духа Алтая" – площадка культурного наследия и исторической памяти. Он пропагандирует "идеологию мужества" и может быть визитной карточкой патриотической работы с молодежью в Алтайском крае.

Фестиваль "Сила духа Алтая" / Фото предоставлено организаторами

С этим согласна и Екатерина Четошникова. По ее словам, фестиваль показывает, как сейчас нужно работать с молодежью.

"Сегодня молодые люди должны знать как историю своей страны, так и современных героев. Поэтому на этой площадке есть вернувшиеся со специальной военной операции, есть те, кто занимается военно-спортивным воспитанием молодежи. Подобного рода фестивали являются площадками формирования настоящих ценностей среди молодежи. Здесь собираются общественные организации, те, кто занимается патриотической деятельностью, те, кто действительно транслирует важность уважения к своей истории", – подчеркнула Четошникова.

Важно и то, что фестиваль проводится в память о заместителе председателя Общественной палаты Алтайского края Евгении Новикове, который также герой современности, подчеркнула Екатерина Четошникова. Новиков был ветераном боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, погиб в июле 2022 года, когда выполнял гуманитарную миссию в ДНР. Андрей Степурко добавил, что именно Евгений Новиков планировал организовать такой спортивный фестиваль. Он говорил об этом накануне роковой поездки в Донбасс. Теперь планы героя воплощаются в жизнь.