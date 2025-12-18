НОВОСТИКультура

В дуэте с Матроскиным. Владимир Путин появится в мультфильме "Простоквашино"

Появление президента в мультфильме станет одним из инструментов для продвижения страны и отечественной культуры

18 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Президент появится в "Простоквашино" / Фото: скриншот из видео NewsFirst
Президент появится в "Простоквашино" / Фото: скриншот из видео NewsFirst

Киностудия "Союзмультфильм" официально подтвердила появление анимационного образа президента Владимира Путина в новом эпизоде "Простоквашино", пишет ТАСС.

Ранее в СМИ были опубликованы кадры, где Путин изображен вместе с Дядей Федором, котом Матроскиным и почтальоном Печкиным.

«Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», – цитирует агентство представителя студии.

В сентябре 2025 года на ПМЭФ председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева анонсировала идею появления президента в "Простоквашино". Она заявила, что дуэт Матроскина и лидера страны станет отличным инструментом для продвижения российской культуры на международной арене.

В январе 2026 года также выйдет в прокат полнометражный фильм "Простоквашино". В нем  Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину.

Появились кадры со съемок фильма "Простоквашино"

Для съемок специально построили деревню в Подмосковье
НОВОСТИКультура

Владимир Путин Россия культура

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

12:49:25 18-12-2025

Зачем? Дешёвенький пиар.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:50:55 18-12-2025

Нравился мне этот мультик когда-то 😎🤗

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:10 18-12-2025

Можно не смотреть? Или потом заставят сочинение писать по мультику?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:01:31 18-12-2025

старушка на долину похожа.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:03 18-12-2025

Работа на публику. Но потом напишут, что по просмотрам он №1.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:07 18-12-2025

Нас в детстве так же к Ленину приучали. А более старшее поколение к Сталину. А в Северной Корее..................ну вы поняли.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:41 18-12-2025

Эта убогая поделка под культовый советский мультик по мнению Юлиана Слащева является "российской культурой"? В таком случае мне очень жаль российскую культуру.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:09 18-12-2025

Советское поколение ещё не забыло "доброго" дедушку Ленина)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:38 18-12-2025

ну вот зачем это?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:45 18-12-2025

Гость (14:34:38 18-12-2025) ну вот зачем это?...
Про "культ личности" слышали?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:30:31 18-12-2025

затрындели....
легче относитесь к жизни, с юмором
а то ищите везде подвох
никто же не заставляет всех смотреть мультфильм

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:05 18-12-2025

гость (15:30:31 18-12-2025) затрындели....легче относитесь к жизни, с юморома то... Ага. Прям ухохотаться хочется от того, что сейчас происходит! Веселье так и прет. Дурачком же легче жить, правда?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:49:28 18-12-2025

Гость (15:38:05 18-12-2025) Ага. Прям ухохотаться хочется от того, что сейчас происходит... а ты всерьез веришь, что твое счастье зависит от власти и президента? выключи комп, телевизор и сам строй свое счастье

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:30 19-12-2025

гость (19:49:28 18-12-2025) а ты всерьез веришь, что твое счастье зависит от власти и пр... Я смотрю вы такой умный за словом в карман не лезете

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров