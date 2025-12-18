В дуэте с Матроскиным. Владимир Путин появится в мультфильме "Простоквашино"
Появление президента в мультфильме станет одним из инструментов для продвижения страны и отечественной культуры
18 декабря 2025, 12:41, ИА Амител
Киностудия "Союзмультфильм" официально подтвердила появление анимационного образа президента Владимира Путина в новом эпизоде "Простоквашино", пишет ТАСС.
Ранее в СМИ были опубликованы кадры, где Путин изображен вместе с Дядей Федором, котом Матроскиным и почтальоном Печкиным.
«Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», – цитирует агентство представителя студии.
В сентябре 2025 года на ПМЭФ председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева анонсировала идею появления президента в "Простоквашино". Она заявила, что дуэт Матроскина и лидера страны станет отличным инструментом для продвижения российской культуры на международной арене.
В январе 2026 года также выйдет в прокат полнометражный фильм "Простоквашино". В нем Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину.
12:49:25 18-12-2025
Зачем? Дешёвенький пиар.
12:50:55 18-12-2025
Нравился мне этот мультик когда-то 😎🤗
12:55:10 18-12-2025
Можно не смотреть? Или потом заставят сочинение писать по мультику?
13:01:31 18-12-2025
старушка на долину похожа.
13:21:03 18-12-2025
Работа на публику. Но потом напишут, что по просмотрам он №1.
13:46:07 18-12-2025
Нас в детстве так же к Ленину приучали. А более старшее поколение к Сталину. А в Северной Корее..................ну вы поняли.
14:25:41 18-12-2025
Эта убогая поделка под культовый советский мультик по мнению Юлиана Слащева является "российской культурой"? В таком случае мне очень жаль российскую культуру.
14:27:09 18-12-2025
Советское поколение ещё не забыло "доброго" дедушку Ленина)
14:34:38 18-12-2025
ну вот зачем это?
15:16:45 18-12-2025
Гость (14:34:38 18-12-2025) ну вот зачем это?...
Про "культ личности" слышали?
15:30:31 18-12-2025
затрындели....
легче относитесь к жизни, с юмором
а то ищите везде подвох
никто же не заставляет всех смотреть мультфильм
15:38:05 18-12-2025
гость (15:30:31 18-12-2025) затрындели....легче относитесь к жизни, с юморома то... Ага. Прям ухохотаться хочется от того, что сейчас происходит! Веселье так и прет. Дурачком же легче жить, правда?
19:49:28 18-12-2025
Гость (15:38:05 18-12-2025) Ага. Прям ухохотаться хочется от того, что сейчас происходит... а ты всерьез веришь, что твое счастье зависит от власти и президента? выключи комп, телевизор и сам строй свое счастье
07:30:30 19-12-2025
гость (19:49:28 18-12-2025) а ты всерьез веришь, что твое счастье зависит от власти и пр... Я смотрю вы такой умный за словом в карман не лезете