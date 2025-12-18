В дуэте с Матроскиным. Владимир Путин появится в мультфильме "Простоквашино"

Появление президента в мультфильме станет одним из инструментов для продвижения страны и отечественной культуры

18 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Президент появится в "Простоквашино" / Фото: скриншот из видео NewsFirst

Киностудия "Союзмультфильм" официально подтвердила появление анимационного образа президента Владимира Путина в новом эпизоде "Простоквашино", пишет ТАСС.

Ранее в СМИ были опубликованы кадры, где Путин изображен вместе с Дядей Федором, котом Матроскиным и почтальоном Печкиным.

«Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет», – цитирует агентство представителя студии.

В сентябре 2025 года на ПМЭФ председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева анонсировала идею появления президента в "Простоквашино". Она заявила, что дуэт Матроскина и лидера страны станет отличным инструментом для продвижения российской культуры на международной арене.

В январе 2026 года также выйдет в прокат полнометражный фильм "Простоквашино". В нем Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину.