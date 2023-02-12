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В ГД предложили наказывать за критику Героев России, отвечающих за жизнь бойцов СВО

Автор инициативы пояснил, что у некоторых героев сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление

12 февраля 2023, 11:01, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости законодательных изменений для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, сообщает РИА Новости.

"Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России", – заявил Хамзаев.

Он подчеркнул, что защитников Отечества должны защищать общество и государство.

Депутат привёл в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого в последнее время часто критикуют.

"Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", – указал Хамзаев.

Стоит отметить, что в последнее время Мурадова критикуют за то, что он, находясь далеко от линии боестолкновения, якобы посылает колонну за колонной военнослужащих в горячие точки. К примеру, ранее с ним связывали скандал с "большими потерями" морпехов из Приморья, которых бросили штурмовать Павловку в ДНР.

Комментарии 6

  • Как из рога изобилия сыпятся законы наказать и запретить, и не кто из депутатов не предлагает законы, как улучшить жизнь россиян, защитить права народа.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • а кроме наказывать ГД может ещё что-то придумать!?... а по сути - то, какое-то разное, видимо, представление о героях у ГД и у Народа...? а Народ это власть!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Критика не есть оскорбление. Конституция РФ дает право гражданам РФ публично высказывать любое свое мнение (свобода слова). Если оно ошибочно, государство может разъяснить, опровергнуть на основе документов и фактов. Все защищены, не нужно на каждый чих придумывать законы, это вредно, мы погрязнем в таком болоте.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Бред сивой кобылы, изивините, Хамзаева!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Истинных героев граждан, которые на грани реальной угрозы смерти спасали граждан, выполняли поставленную боевую задачу.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Статус Героев потому и пошатнулся что в РФ давали его не за геройские подвиги связанные с риском реальной смерти, а за разного рода одобрительные для правящей верхушки действия.
    13 февраля, Гость   Ответить
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