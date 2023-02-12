В ГД предложили наказывать за критику Героев России, отвечающих за жизнь бойцов СВО

Автор инициативы пояснил, что у некоторых героев сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление

12 февраля 2023, 11:01, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости законодательных изменений для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, сообщает РИА Новости.

"Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России", – заявил Хамзаев.

Он подчеркнул, что защитников Отечества должны защищать общество и государство.

Депутат привёл в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого в последнее время часто критикуют.

"Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", – указал Хамзаев.

Стоит отметить, что в последнее время Мурадова критикуют за то, что он, находясь далеко от линии боестолкновения, якобы посылает колонну за колонной военнослужащих в горячие точки. К примеру, ранее с ним связывали скандал с "большими потерями" морпехов из Приморья, которых бросили штурмовать Павловку в ДНР.