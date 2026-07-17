Трубы, скважины и башни. На Алтае завершают ремонт магистрального водопровода для 16 сел

Более четырех километров труб заменили на участке между Поспелихой и Новичихой. Работы должны повысить надежность водоснабжения сразу двух районов

17 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Меняют трубы в селе на Алтае / Фото: Минстрой Алтайского края

В Алтайском крае завершается капитальный ремонт одного из самых проблемных участков Чарышского группового водопровода. На магистрали между Поспелихой и Новичихой коммунальщики заменили более четырех километров изношенных труб. После завершения работ надежнее станет водоснабжение 16 населенных пунктов: пяти сел Поспелихинского и одиннадцати сел Новичихинского районов, включая райцентр Новичиха. На ремонт из краевого бюджета направили 35 миллионов рублей.

Один из самых протяженных водопроводов края

Чарышский групповой водопровод остается крупнейшей системой водоснабжения в Алтайском крае. Он обеспечивает водой жителей семи муниципалитетов, в том числе Алейска, Поспелихинского, Новичихинского, Мамонтовского и Романовского районов.

В эксплуатации предприятия находится более 700 километров магистральных сетей и свыше 750 километров распределительных водопроводов внутри населенных пунктов. Значительная часть этих коммуникаций была построена несколько десятилетий назад, поэтому ежегодно наиболее аварийные участки приходится менять.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро / Фото: Минстрой Алтайского края

Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро, обновление магистрали между Поспелихой и Новичихой позволит восстановить необходимые гидравлические параметры и сделать подачу воды более стабильной.

«Мы завершили замену аварийного участка водопровода от Поспелихи до Новичихи. После переподключения новые сети позволят обеспечить необходимые параметры подачи воды. Одновременно продолжается комплексная работа: бурятся дополнительные скважины, устанавливаются новые водонапорные башни. Рассчитываем, что все это положительно скажется на качестве водоснабжения жителей», — отметил он.

Вместо старых труб — современные полиэтиленовые

Ремонт труб / Фото: Минстрой Алтайского края

Во время ремонта подрядная организация полностью заменила аварийный металлический трубопровод на современные полиэтиленовые трубы диаметром 315 миллиметров.

По словам представителя подрядной организации, главного инженера АО "Алтайское управление водопроводов" Дениса Ванькина, старые коммуникации эксплуатировались более сорока лет и уже не выдерживали нагрузки.

«Металлические трубы были сильно изношены. Полиэтиленовые служат значительно дольше, они устойчивы к коррозии и проще в монтаже. Сварка выполняется рядом с траншеей, после чего готовый участок укладывается в землю. Такая технология позволяет быстрее выполнять работы и повышает надежность соединений», — пояснил специалист.

Все новые трубы уже прошли испытания повышенным давлением. Перед вводом в эксплуатацию специалисты проверили герметичность каждого участка.

После жары проблема стала особенно заметной

По словам специалистов, продолжительная жара в этом году привела к резкому увеличению потребления воды, а высокая нагрузка на изношенные сети спровоцировала перебои с водоснабжением. Тем более что нынешнее лето стало одним из самых жарких за последние годы.

Вопрос обновления водопроводов сегодня остается одним из самых актуальных для западной части края. Дело в том, что Чарышская группа водопроводов — самая протяженная в регионе, ее общая длина превышает 1,5 тысячи километров. В прошлом году власти региона отремонтировали более 11 километров сетей, в этом году завершается замена еще свыше четырех километров. Это серьезно повысит надежность водоснабжения для жителей Поспелихинского и Новичихинского районов.

Александр Кощеев / Фото: Минстрой Алтайского края

Генеральный директор АО "Алтайское управление водопроводов" Александр Кощеев отметил, что благодаря субсидии из краевого бюджета аварийные участки меняются ежегодно.

«Сейчас завершили перекладку более четырех километров сетей, установили новую водонапорную башню в Новичихе, продолжаем бурение скважин в Поспелихе. Это позволит значительно повысить надежность водоснабжения», — подчеркнул руководитель предприятия.

При этом он отметил, что полностью решить проблему можно только за счет последовательной модернизации всей системы. По словам Александра Кощеева, аварийность постепенно снижается благодаря работам последних лет.

В регионе меняют более ста километров сетей

Обновление магистрали между Поспелихой и Новичихой — лишь часть масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

По данным Минстроя Алтайского края, в 2026 году в регионе за счет средств ресурсоснабжающих организаций и при поддержке правительства края заменят 113 километров сетей водоснабжения. На эти цели предусмотрено около 1,2 млрд рублей. Из них примерно 600 млн рублей поступило из федерального бюджета по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" (федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"). Кроме перекладки труб, в крае строят новые водонапорные башни и бурят скважины и устанавливают станции водоподготовки.

По словам Станислава Цыро, сейчас строительный сезон находится в самой активной фазе. К середине лета уже заменено около 43 километров сетей, а основные объемы работ предстоит завершить до начала осенне-зимнего периода.