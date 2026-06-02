В "Пятерочке" запустили акцию с ножами за 1 рубль

Покупатели смогут собрать электронные наклейки и получить товары Swiss Diamond

02 июня 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrRABB

Коллекция ножей Swiss Diamond / Фото предоставлено пресс-службой "Пятерочки"

Торговая сеть "Пятерочка" запустила федеральную акцию "На острие качества". С 2 июня по 24 августа 2026 года покупатели смогут получить ножи Swiss Diamond за 1 рубль. Для этого нужно совершать обычные покупки и копить электронные наклейки.

Какие ножи можно получить по акции?

В новой акции покупателям предложили обновленную линейку ножей Swiss Diamond. Также в коллекцию вошли точилки для ножей и ножниц, а еще подставка для хранения.

Все товары выполнены в едином стиле. Их можно использовать для ежедневной готовки дома, на даче, во время семейных ужинов или пикников.

В "Пятерочке" отметили, что прошлую акцию с ножами Swiss Diamond покупатели встретили с большим интересом, поэтому в 2026 году проект решили продолжить и расширить кухонную коллекцию.

Коллекция ножей Swiss Diamond / Фото предоставлено пресс-службой "Пятерочки"

Как получить наклейки?

Участвовать в акции могут пользователи программы лояльности "Х5 Клуб". За каждые 400 рублей в чеке начисляют одну электронную наклейку. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров партнеров акции.

Кроме того, с 2 по 29 июня 2026 года покупатели могут оформить карту "Апельсин", оплатить покупки в "Пятерочке" на сумму от 3000 рублей и получить наклейки в подарок. Их можно обменять на нож по специальной цене — 1 рубль.

Для получения ножа нужно накопить 40 или 70 наклеек. Покупатель сам выбирает, когда использовать их: обменять раньше или продолжить копить для нужной модели.

Также при наличии 40 наклеек можно купить подставку или точилку со скидкой до 79%.

Акция "На острие качества" продлится до 24 августа 2026 года. Предложение действует не во всех магазинах сети.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте nozhi.5ka.ru.

ООО "Агроторг"

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