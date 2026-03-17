В Республике Алтай продукты можно будет получать за пройденные шаги

В каждом районе региона планируется обустроить пешеходные маршруты

17 марта 2026, 18:00, ИА Амител

В Республике Алтай планируют внедрить проект, который позволит жителям получать бонусы за физическую активность и обменивать их на продукты. О новой инициативе сообщил глава региона Андрей Турчак на форуме "Здоровое общество".

Как уточнили в пресс-центре регионального правительства, республика стала участником пилотной программы по оценке здоровьесберегающей среды. В ее рамках планируется создание цифровой "Карты здоровья", которая позволит анализировать инфраструктуру — от количества алкомаркетов и точек фастфуда до доступности магазинов с овощами и фруктами, а также спортивных объектов.

«Это позволит принимать точечные управленческие решения. Например, по строительству новых спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания на месте бывших алкомаркетов», — отметил Андрей Турчак.

Одновременно власти намерены запустить проект "Тропы здоровья Алтая", ориентированный на популяризацию активного образа жизни. В каждом районе региона планируется обустроить пешеходные маршруты, а участникам выдадут браслеты-трекеры для учета физической активности.

За пройденные шаги жителям будут начисляться бонусные баллы, которые можно будет использовать для покупки фермерской продукции.

«Наш опыт показывает: общественное здоровье — не только работа врачей и чиновников. Это комплексная политика, которая требует участия образования, спорта, социальной сферы и самих жителей», — подчеркнул глава региона.

