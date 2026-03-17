В Республике Алтай продукты можно будет получать за пройденные шаги
В каждом районе региона планируется обустроить пешеходные маршруты
17 марта 2026, 18:00, ИА Амител
В Республике Алтай планируют внедрить проект, который позволит жителям получать бонусы за физическую активность и обменивать их на продукты. О новой инициативе сообщил глава региона Андрей Турчак на форуме "Здоровое общество".
Как уточнили в пресс-центре регионального правительства, республика стала участником пилотной программы по оценке здоровьесберегающей среды. В ее рамках планируется создание цифровой "Карты здоровья", которая позволит анализировать инфраструктуру — от количества алкомаркетов и точек фастфуда до доступности магазинов с овощами и фруктами, а также спортивных объектов.
«Это позволит принимать точечные управленческие решения. Например, по строительству новых спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания на месте бывших алкомаркетов», — отметил Андрей Турчак.
Одновременно власти намерены запустить проект "Тропы здоровья Алтая", ориентированный на популяризацию активного образа жизни. В каждом районе региона планируется обустроить пешеходные маршруты, а участникам выдадут браслеты-трекеры для учета физической активности.
За пройденные шаги жителям будут начисляться бонусные баллы, которые можно будет использовать для покупки фермерской продукции.
«Наш опыт показывает: общественное здоровье — не только работа врачей и чиновников. Это комплексная политика, которая требует участия образования, спорта, социальной сферы и самих жителей», — подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что в России может появиться единый стандарт здорового питания для школ, детских садов и вузов. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратилась председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская.
19:11:57 17-03-2026
Молодцы!
21:36:24 17-03-2026
А то!Просрочку куда девать то...
11:18:52 18-03-2026
За деньги не всегда можно приобрести качественные продукты. А тут бесплатно, да еще фермерская продукция. Самим не смешно?