Когда "прижмет". Почему женское здоровье на Алтае проверяют хорошо, а мужское — не очень
Женщинам, чьи мужчины не спешат на осмотр, врачи советуют приводить их за руку
17 февраля 2026, 08:15, ИА Амител
В России уже не первый год всеми силами пытаются решить демографический вопрос. Политики и эксперты бьют тревогу: детей рождается все меньше, а население стремительно стареет.
Поэтому государство активно взялось за борьбу с "вымиранием" населения. В частности, с 2024 года в программу диспансеризации включили оценку репродуктивного здоровья. Впрочем, пока не все гладко, говорят алтайские врачи: если женщин активно обследуют и лечат, то мужчины идут к врачу очень неохотно. И даже у кого обнаружились проблемы, не спешат их решать.
О том, как в Алтайском крае с репродуктивным здоровьем и что делать, чтобы заставить обследоваться мужчин, — в материале amic.ru.
Как обследуют женщин и что выявляют?
Причин низкой рождаемости в России очень много. Далеко не все они связаны со здоровьем, рассказывает главный внештатный гинеколог регионального Минздрава и главврач перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Но медики, как могут, стараются решать свои задачи: вовремя выявлять патологии и лечить их.
В 2025 году репродуктивный скрининг в рамках диспансеризации прошло более 182 тысяч жительниц Алтайского края в возрасте от 18 до 45 лет.
Результаты следующие:
-
37,6% — первая группа здоровья. У них обследование не выявило ничего подозрительного;
-
47% — вторая группа. Патологий врачи не обнаружили, но зато выявили факторы риска, из-за которых может развиться болезнь;
-
15,4% — третья группа. Это женщины с заболеваниями репродуктивной системы и сопутствующими патологиями.
Гинеколог подчеркивает: далеко не всегда женщина не может забеременеть именно из-за репродуктивных болезней. Влияют как соматические патологии, так и образ жизни.
«На сегодняшний день на нарушение репродуктивных функций больше всего влияет, к сожалению, ожирение, по наличию которого наш край является вторым в стране и с которым связаны сахарный диабет и гипертония. Все они упираются в образ жизни человека», — отметила Молчанова.Всего на второй этап диспансеризации (включает в себя углубленные исследования) направили 31 тысячу женщин. Патологии подтвердились в половине этих случаев.
Чаще всего врачи выявляют хронические воспаления, нарушения менструальной функции и доброкачественные опухоли. Особенно важным специалист считает выявление онкозаболеваний: зачастую скрининг позволяет поставить диагноз на ранней стадии. Самые распространенные — рак молочной железы и рак шейки матки. В 2025 году у пришедших на диспансеризацию выявили 310 случаев.
«Доля может показаться незначительной. Но за каждой цифрой стоит реальная жизнь и судьба человека. Это большая и тяжелая трагедия», — подчеркивает врач.Всех женщин с выявленными заболеваниями тут же направляют на лечение.
Молчанова также отметила, что в Алтайском крае активно развивают инфраструктуру сопровождения беременности. Так, в ближайшее время в Благовещенском и Первомайском районах построят две новые женские консультации. По словам специалиста, работа этих медучреждений должна будет стать примером для других, в том числе и в Барнауле.
Из мужчин до врача доходит лишь каждый десятый
А вот с мужчинами дела обстоят гораздо хуже, сетует главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин алтайского Минздрава Роман Алиев. Он признал, что показатели репродуктивной диспансеризации среди мужчин несопоставимы с женскими.
Всего первый этап в 2025 году прошли 115 тысяч жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Но этот этап у мужчин гораздо скромнее по набору исследований, чем у женщин. Вернее, оно всего одно — анкетирование. Так что попадает человек на второй этап или нет, зависит лишь от того, что он написал о своем здоровье сам. Никаких анализов.
Но даже такой метод — уже хоть что-то, замечает Алиев. По его словам, до второго этапа дошло совсем немного мужчин — каждый десятый. Причем половину из них чуть ли не за руку привели их жены и девушки.
Сложность состоит и в том, что неохотнее всего к урологу идет самая репродуктивная возрастная группа — от 25 до 35 лет. Чаще всего на осмотр врача соглашаются либо совсем молодые, либо более взрослые мужчины.
При этом уролог подчеркивает: среди мужчин проблема бесплодия встречается ничуть не реже, чем у женщин.
Причину врач видит именно в менталитете мужского населения. Те не привыкли ходить в больницу, когда ничего не беспокоит.
«Мужчины привыкли обращаться к врачу, когда "прижмет", и часто игнорируют профилактику», — говорит Алиев.Но и по медицинской части не все хорошо: урологов не хватает, а инфраструктура не сравнима с той, которую создают для женщин.
«Именно организационная часть является основной и, конечно, это кадры, которые нужны для обеспечения такой же образцовой, как женская, службы», — отметил специалист.Он напомнил, что несколько лет назад в Алтайском крае пытались исправить ситуацию. В 2018-м запустили проект "Мужское здоровье". Предполагалось в том числе и построить отдельные мужские консультации в Камне-на-Оби, Бийске и Рубцовске. Но с началом пандемии эту идею "свернули".
Сегодня решение ищут уже на федеральном уровне: к примеру, идею создания специальных консультаций для мужчин активно продвигает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Впрочем, пока никаких решений не принято.
Все проблемы начинаются с самого детства
Проблемы с репродуктивным здоровьем мужчин начинаются еще с несовершеннолетия, рассказывает главный внештатный детский уролог Александр Киптилов. По его словам, в детской урологии также не хватает кадров. Во многом из-за этого, к примеру, малышей до года осматривают детские хирурги.
А это самое важное время, подчеркивает специалист: некоторые урологические заболевания в будущем могут привести к бесплодию, если не вылечить их именно в этот период. Детские хирурги с этим справляются не всегда, достаточно большой процент заболеваний не оперируется вовремя, добавил врач.
«Крипторхизм, который характеризуется неопущением яичка в мошонку и может привести к повреждающему воздействию на гонаду, необходимо скорректировать до полуторалетнего возраста. Если не успеть в эти сроки — риск остаться без детей увеличится вдвое», — говорит Киптилов.За 2025 год на Алтае провели 100 операций по лечению патологий, способных повлиять на репродуктивное здоровье в будущем.
В последние годы население в стране стремительно "стареет". Из-за этого прослойка подростков становится все тоньше, поясняет главный внештатный детский гинеколог Олеся Булганина. Сегодня среди женского населения края доля девочек в возрасте 15–17 лет составляет лишь 15%.
Врач подчеркивает: это невероятно важная категория, ведь уже совсем скоро многие из них начнут планировать беременность. Поэтому к подросткам — особое внимание.
Патологий, которые широко распространены, хватает: так, за последние пять лет показатель расстройства менструации среди девочек в Алтайском крае увеличился на 30% — сейчас он вдвое выше, чем в среднем по стране.
По словам Булганиной, одним из главных факторов риска среди подростков (да и среди взрослых тоже) остаются расстройства пищевого поведения.
«В группе от нуля до четырех лет дефицит массы тела превалирует над ожирением, но во всех остальных возрастных группах ожирение практически в пять раз выше недобора веса», — поясняет специалист.Другие опасные факторы — социально-психологические расстройства и ранний половой дебют, из-за которого может случиться прерывание беременности. Но с этим на Алтае все не так критично, говорит медик:
«В этом году в Алтайском крае первый раз показатели прерывания беременности в возрасте от 15 до 17 лет рекордно низкие».При этом показатели осмотров среди несовершеннолетних в крае хорошие: практически каждая девятая девочка осмотрена. В этом большая заслуга не только врачей, но и родителей, считает Булганина:
«В 2025 году 94% девочек осмотрены. Здесь, конечно, большую роль играют педиатры и воздействие родителей, ведь с 15 лет согласие на осмотр должно быть добровольным».Врач отметила, что еще несколько лет назад поход к гинекологу был для многих несовершеннолетних чем-то постыдным. Особенно трудной была ситуация в районах, где "все друг друга знают". Сегодня же в семьях абсолютно нормально говорить об этой проблеме: по словам Булганиной, даже папы все чаще приводят своих дочерей на осмотр.
Ну а про мальчиков этого не скажешь. Врачи сошлись во мнении, что проблема с культурой походов к врачу у них так и не решена.
Здоровье мужчины — в руках его женщины
Алтайские врачи признают, что даже появление мужских консультаций не переломит тренд: мужчины не начнут внезапно "штурмовать" медицинские кабинеты. Медики убеждены, менять нужно именно отношение к репродуктивным обследованиям. По их мнению, это должно быть модно, а не стыдно.
«Сегодня мы меняем эту парадигму. Репродуктивное здоровье — это общая ответственность двоих. Мы рекомендуем мужчинам активнее участвовать в программах диспансеризации, не стесняться визитов к урологу. Планирование ребенка — это ответственный этап, на котором обследование будущего отца так же критически важно, как и здоровье матери», — говорит Роман Алиев.Уролог добавил, что практика, когда женщины приводят своих мужчин к специалисту, действительно эффективнее прочих.
«Именно путь через женщин является очень хорошим методом воздействия. Потому что по статистике 30% мужчин приходят на медицинские обследования именно по просьбам женщин», — поясняет врач.А вот никакая "обязаловка" ситуацию не спасет, убеждены специалисты. Этот метод ни в какой сфере не дает хороших результатов — не поможет и здесь.
Материал подготовил Андрей Федоров
09:21:01 17-02-2026
Почему из программы диспансеризации убрали УЗИ и окулиста??? раньше (года три назад) приходил на диспансеризацию как 40+ лет, там были: терапевт, анализы, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовитки (отдельно), ЭКГ, уролог, окулист, флюрография Хороший набор услуг! Был...
В 2025 году проходил, там осталось только: терапевт, анализы, ЭКГ, уролог... Чувствуете разницу уважаемые россияне? Или теперь только репродуктивное здоровье от нас нужно?
09:53:48 17-02-2026
В Славгороде урологи есть, вот только они вылечить не могут. И вечные очереди больных что стоят бесстолку.
10:00:03 17-02-2026
Потому что "настоящий" мужчина идет к врачу, если только копье в спине мешает спать
10:01:04 17-02-2026
Да потомучто мужчины это расходник. Который нуже для того что бы зачать и родину защищать.
10:50:16 17-02-2026
Бабам там всякие узи, эхо, томографы применяют.
А мужикам вся диагностика это пальцем в ж... .
Поэтому и не идут.
12:58:57 17-02-2026
Гость (10:50:16 17-02-2026) Бабам там всякие узи, эхо, томографы применяют.А мужикам... А вот мне интересно, есть те, кому такое лечение помогло?
13:12:24 17-02-2026
Гость (12:58:57 17-02-2026) А вот мне интересно, есть те, кому такое лечение помогло?... На Киркорова посмотри.
12:30:00 17-02-2026
Что мужчинам, что женщинам, если они работают, - нереально попасть к врачам.
13:42:00 17-02-2026
Ну что вы как маленькие? За диспансеризацию репродуктивного здоровья сверху спустили план (это же нынче модно - забота о демографии и всё такое) и на него дополнительные деньги которые требуется освоить. Отсюда и вся эта "забота". Но мужики плохо ведутся, решили попытаться через женщин надавить.