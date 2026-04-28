На рынке достигнут баланс между традиционной розницей и онлайн-платформами, поэтому ужесточение требований к маркетплейсам нецелесообразно

28 апреля 2026, 13:30, ИА Амител

ФАС России не согласна с новой национальной моделью торговой деятельности, предложенной Министерством промышленности и торговли. Заместитель главы ФАС Адиля Вяселева заявила об этом на сессии Российского интернет-форума (РИФ) в Сколково, отметив, что текущий баланс на рынке оптимален, пишет РИА Новости.

«ФАС не поддерживает изменения, направленные на снятие ограничений для традиционных торговых сетей или усиление требований к маркетплейсам. Текущие законодательные нормы и добровольные обязательства, закрепленные в меморандуме, который подписали крупные платформы 11 ноября прошлого года, эффективно регулируют деятельность маркетплейсов», — заявила она.

Традиционные торговые сети, по мнению Вяселевой, требуют уравнивания условий с маркетплейсами. Это может включать как распространение на онлайн-платформы ограничений закона о торговле, так и их отмену для сетей. Однако новая модель, по ее словам, в основном предполагает усиление требований.

В ноябре Минпромторг предложил ряд инициатив для выравнивания условий конкуренции между традиционными и онлайн-форматами торговли. Среди них — распространение запрета на посреднические договоры как на торговые сети, так и на маркетплейсы, под контролем сетей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, также участвовавший в РИФ, назвал среди инициатив для маркетплейсов запрет на предоставление скидок без согласования с продавцом и запрет на навязывание условий, ограничивающих сотрудничество с другими платформами.

Ранее сообщалось, что новый закон о платформенной экономике может привести к росту цен на маркетплейсах.