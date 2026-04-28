Сразу четыре политических объединения в своей колонне соберет Алтайский краевой союз организаций профсоюзов

28 апреля 2026, 13:40, ИА Амител

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Почти все крупные политические партии, представленные в Алтайском крае, отметят Первомай в Барнауле совместно: представители сразу четырех объединений намерены принять участие в шествии, организованном Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов. Действовать (а также не действовать) по-своему решили лишь два политических "игрока".

В шествии профсоюзов примут участие представители "Единой России", "Справедливой России — За правду", ЛДПР и "Коммунистов России". Об этом корреспонденту amic.ru сообщили представители политических объединений. При этом каких-то собственных мероприятий эти партии не планируют.

Профсоюзное шествие в Барнауле начнется 1 мая в 09:30 утра от Дома Союзов (проспект Ленина, 23) и финиширует на площади Советов, где в 10:00 состоится также организованный Крайсовпрофом митинг.

«Защита интересов трудящихся — один из главных приоритетов ЛДПР, и участие в первомайском шествии профсоюзов подчеркивает нашу позицию. Мы выступаем за повышение зарплат, за единую тарифную сетку по всем регионам России для врачей, педагогов, поддержку многодетных родителей и социальную справедливость — и будем добиваться этого на всех уровнях!» — отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

А у "Коммунистов России" программа может чуть отличаться от планов других объединений. Как сообщила депутат АКЗС Людмила Цивилева, партия планирует провести возложение цветов у стелы "Город трудовой доблести" в барнаульском Нагорном парке и у памятника "От борющихся павшим борцам за социализм" на проспекте Ленина. Но, как отметила Цивилева, на момент разговора с корреспондентом amic.ru они еще ожидали согласования этих мероприятий городскими властями.

Идти "не в ногу" предпочли лишь две партии. Во-первых, это КПРФ: у "старшей" компартии на 1 мая запланирован митинг в сквере имени Германа Титова. Во-вторых, это "Новые люди": у самой молодой из крупных партий вообще не будет какой-либо "первомайской" программы.

Напомним, Празднику Весны и Труда в 2026 году будет предшествовать короткая рабочая неделя. Последний рабочий день, 30 апреля, будет сокращенным. Праздничные выходные продлятся с 1 по 3 мая.

В Барнауле 1 мая также пройдут продовольственные ярмарки во всех районах города. В Железнодорожном районе ярмарка состоится по адресу проспект Ленина, 71, у ТЦ "Россия". В Индустриальном районе торговлю организуют на территории Парка спорта Алексея Смертина по адресу Энтузиастов, 12в.

В Ленинском районе ярмарка пройдет на площади Народной (Попова, 86). В Октябрьском районе торговать будут в сквере имени Германа Титова (Германа Титова, 9). В Центральном районе будут работать сразу две площадки — на Красноармейском проспекте, 64, у ТЦ "Майский", а также на улице Чайковского, 21а, в рабочем поселке Южный, на площади перед ДК "Южный".