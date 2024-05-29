Военный самолет рухнул в Нью-Мексико

Пилот получил серьезные травмы

29 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Самолеты в небе / Фото: pxhere.com

В американском штате Нью-Мексико произошло крушение опытного образца истребителя F-35, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее местный портал Kob писал о том, что военный самолет упал в Нью-Мексико. Пилот был доставлен в больницу. На кадрах, распространенных интернет-ресурсом, видны обломки воздушного судна, залитые пеной для тушения пожаров.

"Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", – сообщили CBS News два представителя министерства обороны.

По словам представителей Пентагона, истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Пилот, который катапультировался, получил серьезные травмы.

Компания Lockheed Martin подтвердила, что разбившимся военным самолетом был их истребитель F-35B. Они сообщили, что по данному факту будет проводиться расследование.

В сентябре прошлого года F-35 пропал в Южной Каролине во время тестов. Обломки истребителя нашли только через сутки. А в декабре 2022 года такой же самолет разбился во время испытательного полета в Техасе.