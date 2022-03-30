До +8 градусов и без осадков. О погоде в Алтайском крае 31 марта

Температура от +3 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 31 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу воздух может прогреться до +13 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Также преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.