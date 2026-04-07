В Госдуме предложили добавить на "Госуслуги" карту укусов клещей по регионам
На карте планируют отображать статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных территорий, а также давать краткие рекомендации по профилактике и действиям при укусе
07 апреля 2026, 13:10, ИА Амител
Партия "Новые люди" вынесла инициативу по созданию интерактивной карты на платформе "Госуслуги", где будут собраны данные о случаях укусов клещей в различных регионах. Это должно повысить осведомленность населения. Депутаты направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой включить эти данные в единый цифровой ресурс, пишет Life.ru.
Сейчас информация о случаях укусов клещей, зонах риска и мерах профилактики разбросана по разным сайтам. Гражданам приходится самостоятельно собирать эти данные, что усложняет оценку рисков, особенно во время активного отдыха.
«На "Госуслугах" планируется разработать карту с данными по регионам, а если получится — и по муниципалитетам. Карта будет включать информацию о количестве обращений за медицинской помощью, уровне риска и эндемичных зонах. Также в сервисе можно будет найти рекомендации по защите от клещей и инструкции на случай укуса, что позволит получить всю нужную информацию в одном месте», — сообщили в партии.
Авторы проекта уверены, что такой инструмент поможет людям заранее оценивать риски, связанные с поездками, и принимать информированные решения о прививках и медицинской помощи. В партии подчеркивают, что государственные данные уже собираются, но нуждаются в удобной и доступной форме для широкой аудитории.
В письме к министру депутаты просят Максута Шадаева рассмотреть предложение и поручить профильным ведомствам осуществить проект.
Ранее россиянам объяснили, как сделать спрей от клещей в домашних условиях.
13:24:22 07-04-2026
Есть же сайт Минздрава РФ? Там и разместить карту. Любой зайдет и посмотрит. Но нет. Хотят всех затащить на госуслуги, типа инфа может быть доступна только имеющим аккаунт.
17:32:10 07-04-2026
15:33:46 07-04-2026
А клещи то знают?