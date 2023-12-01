Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области

Местонахождение ребенка было неизвестно с 29 ноября

01 декабря 2023, 16:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области задержали в деревне Касьяново. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России – настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых <…> и задержали их сегодня", – рассказала она.Напомним, что девочка пропала в Козельске 29 ноября – не вернулась домой после уроков. Следователи возбудили уголовное дело. К поискам подключились волонтеры. СМИ писали, что ребенка похитили и от матери потребовали выкуп в размере полутора миллионов рублей.