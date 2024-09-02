Здание гордумы начала XX века намерены отреставрировать в Барнауле

Мэрия заказала научно-проектную документацию за 485 тысяч рублей

02 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Здание городской думы / Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула заказала разработку научно-проектной документации по сохранению здания городской думы начала XX века, в котором сейчас располагается музей "Город". Оно находится на проспекте Ленина, 6 / ул. Льва Толстого, 24, и входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. За работу подрядчику власти готовы заплатить 485,3 тысячи рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Как будут создавать научно-проектную документацию?

Подрядчик начнет работы с даты заключения контракта. На сбор исходных данных, проектирование, согласование с заказчиком и направление документации на экспертизу ему дали 45 дней, а на прохождение всех проверок – 42 дня. Договор будет действовать до конца 2024 года.

Сам капитальный ремонт здания должен начаться в 2025 году, профинансируют его из городского бюджета Барнаула.

Подрядчик должен будет определить объемы работ по разделам "Электроосвещение и электрооборудование", "Водоснабжение и канализирование", "Отопление", "Охранная сигнализация", "Пожарная сигнализация", "Локальные сети", "Вентиляция и кондиционирование". В конструктивных решениях он также будет обязан предусмотреть выход на чердак.

Лот появился на портале 30 августа. Заявки желающие смогут подавать до 6 сентября. Итоги конкурса подведут 10 сентября.

Здание барнаульской Гордумы/ Фото: 2gis

Что это за здание?

Здание мэрии двухэтажное, подвала там нет. Построено оно было в 1914-1916 годах по проекту русского архитектора Ивана Носовича. До 1914 года на участке между Московским проспектом (проспектом Ленина), улицами Петропавловской (Ползунова) и Толстого было два здания – Городская управа и магазин Товарищества Яковлева и Полякова.

В мае 1914 было решено частично разобрать старое здание и построить здание гордумы с пристройкой к магазину Товарищества. Иван Новович разработал проект, в котором соединил в единый комплекс две более старые постройки – одноэтажный магазин и двухэтажное здание Городской управы. В итоге там появилось новое двухэтажное здание в стиле эклектики с башенкой на крыше и часами.

Во время пожара в мае 1917 года здание гордумы почти полностью выгорело, однако его быстро восстановили, и 17 февраля 1918 года власти смогли вернуться туда.

В декабре 1919 года в здании был создан Алтайский губернский военно-революционный комитет под председательством В.В. Аристова и представителей Главного штаба партизанской армии. Затем там работали партийные органы и органы местного самоуправления.

В 1925 году в помещении располагался Губфинкомитет, Алтайский губернский отдел местного хозяйства и Городской районный комитет РКП(б). В годы Великой Отечественной войны в здании размещался госпиталь. В 1950 году здесь были Совет народного хозяйства Алтайского экономического административного района (совнархоза) и Управление совнархоза материально-технического снабжения и сбыта.

В 2007 году в здании открылся музей "Город". Также там сейчас располагается комитет по культуре Барнаула.

Напомним, что мэрия заказала и разработку научно-проектной документации на капремонт магазина купца Морозова. Почитать об этом подробнее можно здесь.