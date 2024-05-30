Зеленые участки и клумбы благоустраивают в Барнауле
Летом эта работа продолжится
30 мая 2024, 12:25, ИА Амител
В Барнауле приводят в порядок зеленые зоны и клумбы. Ежедневно проводится покос травы, в том числе на проспектах Ленина, Строителей и Красноармейском. На прошлой неделе в Железнодорожном районе высадили цветочную рассаду.
В Индустриальном районе общественники с 2023 года ухаживают за клумбой на красной линии по ул. Новосибирской. В выходные они посадили семена бархатцев и циннии.
В Ленинском и Октябрьском районах проводят обследование зеленых насаждений. На деревьях, подлежащих санитарной обрезке или сносу, ставят специальные метки. После обследования данные передают в комитет по благоустройству города для принятия мер.
Летом работы по благоустройству продолжат, отмечают в мэрии.
14:24:14 30-05-2024
Барнаул должен быть зеленым и красивым. И жители города тоже должны участвовать в высадке деревьев. Проблема в том, что дальше за ними же надо ухаживать.