НОВОСТИОбщество

Зеленые участки и клумбы благоустраивают в Барнауле

Летом эта работа продолжится

30 мая 2024, 12:25, ИА Амител

Благоустройство клумб в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии
Благоустройство клумб в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле приводят в порядок зеленые зоны и клумбы. Ежедневно проводится покос травы, в том числе на проспектах Ленина, Строителей и Красноармейском. На прошлой неделе в Железнодорожном районе высадили цветочную рассаду.

В Индустриальном районе общественники с 2023 года ухаживают за клумбой на красной линии по ул. Новосибирской. В выходные они посадили семена бархатцев и циннии.

В Ленинском и Октябрьском районах проводят обследование зеленых насаждений. На деревьях, подлежащих санитарной обрезке или сносу, ставят специальные метки. После обследования данные передают в комитет по благоустройству города для принятия мер.

Летом работы по благоустройству продолжат, отмечают в мэрии.

Барнаул

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:24:14 30-05-2024

Барнаул должен быть зеленым и красивым. И жители города тоже должны участвовать в высадке деревьев. Проблема в том, что дальше за ними же надо ухаживать.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров