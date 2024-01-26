"Жил человек" в балетной интерпретации: в театре драмы покажут спектакль по Шукшину

Постановка отражает новый взгляд на творчество и жизнь Василия Макаровича

26 января 2024, 12:00, ИА Амител

Фрагмент постановки "Жил человек" / Фото: ансамбль "Алтай"

29 января 2024 года на сцене Алтайского краевого театра драмы пройдет одноактный балет-спектакль "Жил человек". Экспериментальная постановка, в основу которой легли произведения известного писателя и земляка Василия Шукшина, отражает свежий взгляд на его творческое наследие и жизненную историю через современную балетную хореографию и пластику. Рассказываем, кто работал над постановкой и кто ее исполнит на сцене.

Создатели

Работа над спектаклем проходила под руководством народного артиста СССР и России В. В. Васильева в Барнауле в 2016 году на базе Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. Александра Березикова.

В качестве хореографов проекта выступили известные балетмейстеры:

Д. Антипов (г. Красноярск) – фрагмент балета по мотивам произведения "Калина красная" и основанный на поэзии автора;

Ю. Бачева (г. Санкт-Петербург) – фрагмент балета по рассказам В. Шукшина "Боря", "Чудик", "Самолет";

Д. Залесский (г. Минск) – фрагмент балета "Выбираю деревню на жительство";

К. Кейхель (г. Санкт-Петербург) – фрагмент балета по рассказу В. Шукшина "Охота жить";

главный балетмейстер ансамбля Е. Березикова (г. Барнаул) поставила сюиту народных танцев "Праздники детства" (муз. А. и Г. Заволокиных "Частушки Родины Шукшина").

Исполнители

Постановку "Жил человек" на сцене театра драмы представит Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай" им. Александра Березикова.

Творческий коллектив – синтез вокального и хореографического искусства, в репертуаре которого и классические танцевальные произведения, и вокально-хореографические номера, основанные на народном фольклоре, а также разнообразные жанровые зарисовки, танцы и песни народов мира, в том числе русские и казачьи композиции.

"Жил человек" имел успех на сцене Санкт-Петербурга на V международном культурном форуме. Спектакль с теплотой и любовью приняли не только в Алтайском крае, но и в Москве, Красноярске и Абакане.

Постановка не имеет аналогов: прежде творчество Василия Шукшина не воплощали в песенно-танцевальной форме на сцене.