Угроза обрушения устранена: в Барнауле дом на Тимуровской больше не считается аварийным

При этом вопрос капитального ремонта дома остается актуальным

10 июня 2026, 11:46, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: barnaul.org

Жители многоквартирного дома на улице Тимуровской, 37, в Барнауле смогут вернуться в свои квартиры. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что после завершения аварийно-восстановительных работ здание больше не имеет признаков аварийности и не подлежит сносу.

Решение было принято по итогам заседания межведомственной комиссии Барнаула по оценке жилых помещений, которое провел заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В обсуждении приняли участие представители Следственного комитета, специализированных организаций и сами жители дома.

Напомним, четырехэтажный кирпичный дом на улице Тимуровской был построен в 1969 году. В нем расположены 132 квартиры. В конце марта этого года администрация Барнаула признала здание аварийным. Согласно заключению экспертов, дальнейшее проживание людей в доме до проведения необходимых работ было небезопасным.

Уже 6 апреля комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о проведении аварийно-восстановительного ремонта. За несколько месяцев специалисты выполнили весь необходимый комплекс работ.

Как сообщила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Светлана Алексеева, сейчас угрозы для жильцов больше нет.

«На сегодняшний день в доме проведен аварийно-восстановительный ремонт — укреплены конструкции дома, которые представляли опасность. 4 июня в администрации Октябрьского района г. Барнаула состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам выполнения указанных работ комиссия приняла решение о прекращении действия режима функционирования "повышенная готовность". Жители возвращаются в свои квартиры», — информировала Светлана Алексеева.

Заключения независимых специализированных организаций подтверждают, что после проведения работ угроза обрушения конструкций отсутствует, несущая способность конструкций и механическая безопасность здания обеспечиваются, добавила чиновница. Свои выводы представили и специалисты организаций, проводивших обследование дома.

«Аварийность и угроза внезапного обрушения конструкций снята и противоаварийные мероприятия обеспечивают эксплуатацию и целостность конструкций в доме», — сообщила генеральный директор ООО "Региональный центр оценки и экспертизы" Дарья Ведяпина.

Вместе с тем эксперты отмечают, что дому потребуется дальнейшее обновление.

«По результатам обследования аварийная категория технического состояния дома снята, в целях обеспечения дальнейшей эксплуатации дома рекомендовано выполнить комплексный капитальный ремонт здания», — отметил инженер ООО "СМР" Ян Якубовский.

По итогам рассмотрения представленных документов комиссия приняла решение об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу. Таким образом, статус аварийности с дома на улице Тимуровской, 37, официально снят.

При этом вопрос капитального ремонта остается актуальным. Согласно действующей краевой программе, ремонт крыши, фундамента и инженерных коммуникаций в доме запланирован на 2029–2031 годы за счет взносов собственников. Работы по обновлению фасада и подвальных помещений предусмотрены на 2032–2034 годы. Если жильцы захотят изменить эти сроки, им необходимо будет обратиться в администрацию города с соответствующими документами.

На этом же заседании межведомственная комиссия рассмотрела еще 17 индивидуальных жилых домов, расположенных в Барнауле и пригородных поселках Власиха, Центральный, Черницк, Бельмесево, а также в СНТ "Лесной". В результате 13 домов были признаны пригодными для проживания, один — непригодным после пожара. Владельцам еще трех домов рекомендовали повторно обратиться в комиссию после устранения выявленных замечаний.