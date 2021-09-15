Первыми депутатами были купцы, а женщины не голосовали: 1877 год в подкасте "Столица мира"

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Друзья, наш новый выпуск подкаста "Столица мира" выходит накануне важного события – единого дня голосования. Мы выбираем депутатов Госдумы и Алтайского Заксобрания. Поэтому самое время поговорить о демократии и о первых выборах в истории Барнаула. Сегодня мы отправимся в 1877 год.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (ходит на выборы, как на праздник)

Данил Дегтярёв (для него праздник – говорить об истории Барнаула)

И вот о чём мы поговорили:

01:38 Почему император Александр II решил провести реформу городского самоуправления.

04:30 Голосовать на первых выборах в городскую думу могли только 15 тысяч человек. Кто были эти люди.

06:10 Первыми депутатами, или гласными, были купцы, дворяне, духовенство и даже мещане.

07:24 Рассказываем, как проходили выборы в первую городскую думу. Спойлер: никаких наблюдателей тогда не было.

10:15 Городская дума не имела права принимать законы. Тогда чем занимались первые депутаты?

11:56 В разные годы в состав думы входили самые известные в Барнауле купцы и предприниматели. Иван Платонов даже дважды побывал городской головой – главным человеком в Барнауле.

14:25 Основные расходы бюджета Барнаула уходили на содержание армии и полиции. За 150 лет практически ничего не изменилось.

17:20 Бюджет Барнаула был всегда одним из самых маленьких среди столиц Сибири. Объясняем почему.

18:30 Как первые выборы вообще повлияли на историю Барнаула. Без них город не мог развиваться.

20:14 Первые депутаты не ходили в народ и не рассказывали об успехах партий или главы государства. Всё было проще и демократичнее.

21:00 Рассказываем, как выбирали и выбирали ли вообще местное самоуправление в советской период.

24:35 В период революции власть переходила из рук в руки каждый месяц.

26:20 Отправляемся в 90-е и говорим о первом созыве современной Барнаульской городской Думы. Возглавлял её великий Владимир Баварин.

29:16 Дегтярёв рассказывает о том, когда на Алтае возник первый краевой парламент.

31:10 Первые женщины в политике в Барнауле появились только после революции. До этого они не могли даже голосовать. А в советское время депутатами были студентки, доярки и директора колхозов.

33:05 А вообще зачем нужна городская дума, если в Барнауле за всё отвечает глава администрации?

35:00 Слава вспоминает, как несколько раз ходил на отчёты мэра Барнаула. Депутаты всегда одобряют его деятельность. А вот до революции дума почти всегда была недовольна работой головы Барнаула.

40:22 А ещё Слава всех зовёт на выборы. Объясняет, почему это важно.

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Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.