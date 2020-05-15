Заводу «Силикатчик» (бренд «Стройберг») в этом году исполняется 80 лет. И это одно из старейших предприятий Алтая в строительной отрасли. Здесь сейчас делают современный кирпич и газобетон, востребованный далеко за пределами Алтайского края. Генеральный директор Михаил Дыров для ведущего «Переговорки на amic.ru» Александра Михельсона провёл экскурсию по заводу и показал все этапы производства, которые проходят песок и известь, прежде чем превратятся в прочный надёжный продукт, способный «простоять вечно». А ещё Михаил Дыров рассказал, как предприятию удалось стать абсолютно «импортонезависимым», какие тут платят зарплаты и почему к людям относятся бережнее, чем к дорогому оборудованию.

Кто в «Переговорке»



Генеральный директор завода «Стройберг» Михаил Валерьевич Дыров. Родился 5 сентября 1970 года в г. Семипалатинске Республики Казахстан.

В 1999 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «инженер-строитель».

Завод «Стройберг» возглавил в феврале 2020 года.

02:02 «В 1942 году сюда привезли оборудование и поставили на месторождение песка». Михаил Дыров вспоминает факты из истории завода. О том, как было и как стало теперь, какую продукцию производят и чем гордятся. Сейчас предприятие полностью «импортонезависимо», подчёркивает руководитель.

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Прочее Компания "Стройберг" расширяет свое присутствие в СФО

05:01 Показываем, как «запаривают» кирпич в автоклавах. Это оборудование, где выдерживается особый температурный режим и давление, чтобы продукт получился качественным.

05:30 В какие регионы уезжает кирпич с алтайского завода.

05:53 «В Алтайском крае снижение потребления продукции достигает 50%». О том, как повлияла на завод современная экономическая ситуация.

06:42 «Стоять будет вечно». Что такое гиперпрессованный кирпич, где его используют и как делают.

08:03 О производственной мощности завода и сколько домов можно построить из кирпичей, которые предприятие произведёт за один месяц.

09:00 Показываем пропарочные камеры, где кирпич «доходит» и набирает необходимую прочность.

09:20 300 человек. Столько людей задействовано на производстве.

Новости

Прочее Чем отличается барнаульская компания "Стройберг" от своих конкурентов?

09:38 О зарплатах и кадрах. «Оборудование можно заменить. А человека заменить очень сложно», — говорит генеральный директор.

11:05 Экскурсия по новому цеху «Стройберга». Строили его более двух лет и открывали в самый разгар пандемии коронавируса.

11:54 Показываем, как выглядит новый цех и какое оборудование там стоит.

12:23 Зачем «Стройбергу» понадобился цех по производству газобетона.

12:49 Показываем, как готовится смесь для качественного газобетона, а генеральный директор объясняет, что у неё общего с опарой или тестом для хлеба.

14:12 Зачем заводу нужна лаборатория.

14:28 Готовые блоки газобетона разрезают струнами. Смотрите, как это происходит.

17:00 «Тонкая технология». Михаил Дыров о том, что нужно, чтобы газобетон получился качественным.

17:30 «Идём навстречу потребителю». О том, как на заводе прислушиваются к покупателям и даже меняют размеры продукции, чтобы сделать её наиболее конкурентной.