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Как провести Покров-2019, чтобы удачно выйти замуж и обрести богатство?

, ИА "Амител"
Считается, что в этот день Богородица благоволит незамужним женщинам. А еще на Покров можно узнать, какой будет предстоящая зима

14 октября православные христиане  отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Его еще называют женским днем. Наши предки верили, что если в этот день женщина или девица обратится к Богородице с просьбой о замужестве, то ее желание исполнится. Причем муж будет хорошим, а семейное счастье – крепким.  Рассказываем, что за праздник Покров день и что нужно сделать, чтобы удачно выйти замуж и обрести богатство.

1
Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы?

В этот день верующие вспоминают о чуде, которое произошло в 910 году Константинополе. Согласно преданию, а также историческим хроникам, в это день к город готовился к осаде. Врагов было очень много, защитники гибли и горожане собрались в храмах, чтобы молиться о спасении.

Во Влахернском храме, где хранилась одежда Пресвятой Богородицы, молился юродивый Андрей. И уже под утро он увидел под сводами собора фигуру Богородицы. Она плыла по воздуху в окружении ангелов и святых. Пречистая дева молилась своему сыну, а потом, сняла со своей головы омофор (женский платок) и распростерла его над верующими. Якобы Покров Богородицы распростерся надо всем Константинополем, а потому исчез. В то же время внезапно врагов обуял ужас, и они бежали из-под стен города. А потом поднялась страшная буря, которая погубила корабли, на которых плыли нападавшие. С тех пор и отмечают этот праздник как Покров Богородицы.

2
И причем тут замужество?

В старину считали, что Богородица всегда помогает жаждущим обрести семейное счастье и особенно — незамужним женщинам в исполнении их желаний. Кроме того, омофор Богородицы ассоциировался с платком, которым покрывал голову замужней женщины и с фатой невесты. Так получилось, что именно на Покров чаще всего выпадает первый снег. А его белый цвет очень похож на наряд невесты. Поэтому люди верили, что на Покрова шансы девушек на большую и чистую любовь многократно возрастают.

Кроме того, как раз к Покрову дню заканчивались все полевые работы и начинали играть свадьбы. Кстати, семьи, поженившиеся на Покров, считались самыми счастливыми.

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3
Так что нужно сделать на Покров день, чтобы удачно выйти замуж?

Ну, конечно же, сходить в храм и помолиться Богородице. Причем в старину верили, что та девица, которая самой первой придет в Покров день к дверям храма и поставит свечу перед иконой, первая среди подруг замуж выйдет.

Существуют и специальные заговоры на замужество, которые следует произнести, на свечу перед иконой Богородицы. Например: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком".

А подавая милостыню около храма, про себя незамужним нужно приговаривать: "На двоих".

Проводят незамужние и обряд на пчелиный мед. Только на натуральный пчелиный мед. Для этого достаточно небольшой баночки. Утром, до восхода солнца 14 октября над баночкой с медом нужно прочитать заговор: "мед, ты привлекаешь всех своей сладостью и ароматом, сделай и мою жизнь сладкой и счастливою, пусть найдет меня скорее суженый, да замуж позовет. Чтобы жизнь семейная как мед сладкая была. Аминь".

После этого мед нужно есть каждый день по чайной ложке. Уверяют, что вскоре девица   познакомится с будущим мужем.

4
Что нельзя делать на Покров?
  • В этот день девушкам и женщинам можно носить только платья и юбки. Брюки в Покров день отложите в сторону, а то женского счастья ввек не видать;
  • Раньше заката нельзя расплетать заплетенную с утра косу;
  • Нельзя заниматься уборкой дома;
  • Нельзя стирать, мыть полы и прочее. Можно только тем, у кого есть маленькие дети или тяжелобольные родные; 
  • Нельзя ссориться и злословить;
  • Нельзя употреблять алкоголь.
5
Что делать, чтобы в дом пришло богатство?

В деревнях на Покров день впервые топили печи и приговаривали: "Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошеле поселиться!"

В городских квартирах этот обряд несколько изменили. Заговор произносят во время окуривания жилища дымом от яблоневых веточек.

Чтобы в доме водились деньги, на Покров надо было сходить в лес и набрать грибов, хотя бы чуть-чуть. Грибы сушили и убирали в укромное место. Наши предки считали, что это привлечет в дом богатство.

Также хозяйки готовили блюда с грибами и пекли блины. Считалось, что они привлекают достаток. При этом часть кушанья обязательно оставляли на ночь домовому.

Пекли в этот день и каравай, которым угощали всех родных и соседей. В народе считали, что удача и богатство любят щедрых.

6
Как на Покров погоду предсказывали

На Покров день есть много народных примет, связанных с погодой. Например, считалось, какая погода будет в этот день, такой и вся зима будет.

Если журавли на Покров на юг полетели, значит, зима придет рано.
Если первый снег до Покрова выпал, то зима будет поздней;
Если снег выпал на сам Покров, то и День Дмитрия (8 ноября) будет снежным.  
Если дуб и береза на Покров свои последние листья сбросили, считалось, что предстоящий  год легким будет.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.10.2019 17:22
- гость -

Чтобы удачно выйти замуж хомячить поменьше надо

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