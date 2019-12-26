Успей купить. Что подорожает в России в 2020 году

Новый год приносит с собой много изменений. Особенно заметными они становятся, когда в январе впервые заходишь в магазин: цифры на ценниках совершенно другие. И, как правило, они больше прошлогодних. Чтобы это в очередной раз не стало для вас шоком, мы решили заранее узнать, какие ценовые "подарочки" нас ждут в году Белой Металлической Крысы. Подробнее о том, на сколько в России подорожают продукты, автомобили, билеты и прочее – в нашем материале.
Это далеко не полный список подорожаний, которые ждут нас в 2020 году. Мы собрали для вас основные категории, рост цен на которые так или иначе уже подтвердили в различных ведомствах.
На сколько подорожает: ориентировочно на 5-10%.
Хлеб (это тот, который всему голова) еще в нынешнем году заметно подорожал. К лету цены на белый хлеб подскочили на 7,7%, а на черный – на 9,6%. Причем рост цен ускорился втрое по сравнению с 2018 годом, сообщали в Росстате. Причина – в увеличении стоимости зерна и муки. Да и тарифы на электроэнергию и транспортировку тоже не уменьшаются. К тому, что в 2020 году цена на хлебобулочные изделия перестанет расти, особых предпосылок нет.
Так что, кажется, самое время отказаться от употребления хлеба: все равно врачи говорят, что он вредный.
На сколько подорожает: минимальная цена за 0,5 л водки в 2020 году вырастет на 15 рублей и составит 230 рублей, коньяка – на 35 рублей (433 рубля), напитки на основе винных дистиллятов – на 8 рублей (315 рублей).
Крепкий алкоголь тоже вырастет в цене. Вернее, увеличатся минимальные цены на спиртное. Кстати, крепким считается алкоголь от 28 градусов. К ним относятся, например, водка и коньяк. Подорожает спиртное не только для обычных покупателей, но и для оптовиков. Соответствующий приказ от Минфина опубликовали 20 декабря. Кстати, цены ведомство поднимает каждый год: там считают, что это эффективный способ борьбы с контрафактной продукцией.
Поэтому выпивать с 2020 года станет еще менее выгодно. Что ж, судя по всему, год Крысы – благоприятное время, чтобы бросить пить. В конце концов, ни к чему хорошему употребление алкоголя не приводит.
На сколько подорожает: ориентировочно на 10%.
Всю молочную продукцию в ноябре 2019 года включили в список товаров, которые должны проходить обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Эксперты предупреждают, что введение новой системы может сказаться на ценах. При этом отмечается, что основное подорожание может прийтись на 2020 год: всего на "обкатку" новой системы в России понадобится около восьми месяцев. Кстати, речь идет обо всех молочных продуктах. Даже о мороженом.
"Молочка" – это, конечно, вкусно и полезно, но с каждым годом становится все дороже. Может быть, тоже стоит отказаться? В конце концов, живут же как-то люди с непереносимостью.
На сколько подорожает: ориентировочно на 15%.
Особенно, по прогнозам экспертов, в России в цене подскочит гречка. Количество посевов гречихи в России заметно сократилось, что вполне может привести к серьезному увеличению стоимости. Но это касается и других зернобобовых культур: они постепенно дорожали в течение всего 2019 года. И не похоже, что в 2020 ситуация изменится.
Гречка традиционно считается не только диетическим, но и экономически выгодным продуктом. Но, кажется, пора переходить на другие крупы. Стоп, они же тоже подорожают. Похоже, тут сэкономить не получится.
На сколько подорожают: около 5%.
С 1 января 2020 года в России введут обязательную маркировку лекарств. Аптеки должны зарегистрироваться в специальной системе, которая будет лучше контролировать оборот фармакологических препаратов. Предполагается, что такие меры помогут уменьшить количество подделок на полках. Правда, есть и обратная сторона: введение маркировки требует определенных затрат. И есть вероятность, что цены на лекарства вырастут.
Ну что можно посоветовать, чтобы не пришлось покупать много лекарств? Зарядка, обливание и прочие здоровые и полезные вещи. Кстати, лайфхак: если отказаться от алкоголя, то вообще получится двойная экономия.
На сколько подорожает: ожидается рост в пределах инфляции (до 5%).
О росте цен на бензин предупредили в Федеральной антимонопольной службе. Особенно интересно, что бензин в России дорожает всегда: даже если нефть дешевеет. Правда, резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо в ведомстве не ожидают. Предполагается, что цены будут расти медленно, но верно в течение всего года.
На сколько подорожают: около 10%.
Цены на авиабилеты продолжают расти, рассказали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Ожидается, что всего по итогам 2019 года рост составит 10%. Основная причина роста цен – убытки отечественных авиаперевозчиков из-за подорожания авиакеросина. Вот так и получается: затраты авиакомпаний рублем покрывают пассажиры.
На сколько подорожают: как минимум на 3,5%.
Правда, и цены на ж/д билеты на прежнем уровне не останутся. Вырастет стоимость проезда как в плацкартном вагоне, так и в купе, СВ и люксе. Кстати, уровень цен на плацкартные билеты контролирует государство. Поэтому ожидается, что они подорожают ровно на 3,5%. А вот проезд в вагоне более высокого класса может стать еще дороже: здесь цены определяет перевозчик.
На сколько подорожают: около 5%.
Если вы еще не успели приобрести себе автомобиль, но планируете это сделать, то лучше успеть до Нового года. С 1 января цены на машины резко вырастут. Связано это с тем, что в России увеличат размер утилизационного сбора. Самый значительный рост ожидается в сегменте легкового транспорта.
На сколько подорожает: ориентировочно не менее 10%.
Мобильные операторы решили не оставаться в стороне и тоже поднять цены на свои услуги. Связано это в первую очередь с реализацией требований "пакета Яровой" и отменой национального роуминга. Однако некоторые эксперты считают, что на подорожание может повлиять еще и закон о суверенном Рунете, который вступил в силу в 2019 году. По самым пессимистичным оценкам (хотя для самих операторов скорее оптимистичным) рост цен на мобильную связь составит до 25%.
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Комментарии
Все подорожает. Сами знаем.
29.02.2008- Путин: "Самое главное - вопросы улучшения уровня жизни россиян"
17.02.2014- Путин: "Одна из ключевых целей государства — улучшение качества жизни россиян"
06.06.2018- Путин: "Россия не может иметь другой цели, кроме улучшения жизни граждан"
Полная проф.непригодность царя.
26.12.2019 07:57 - гость -
Тут все просто и понятно: Качество жизни россиян и улучшают, а у кому не улучшают, те значит не россияне.
Что подорожает в России в 2020 году
все, кроме товара рабочая сила
инфляция-с...