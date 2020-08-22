День государственного флага РФ. Что это за праздник и как его отмечают?

22 августа 2020 года в стране отмечают День государственного флага Российской Федерации. Он существует уже 26 лет и посвящен национальному триколору. Откуда взялся этот праздник, как его отмечают и что значат цвета триколора – читайте в материале amic.ru
Официально День государственного флага РФ появился в 1994 году. Указ о новом празднике подписал тогда еще президент Борис Ельцин. Согласно документу, торжественная дата установлена 22 августа в честь восстановления исторического флага России во время событий августа 1991 года.
Напомним, 22 августа 1991 года члены Верховного Совета приняли постановление о национальном флаге РСФСР. В нем говорилось: "считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации".
До триколора государственным флагом было Красное знамя с серпом и молотом.
Российский триколор – официальный государственный символ нашей страны (как гимн и герб) – имеет 300-летнюю историю.
Считается, что впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле "Орел", во время правления царя Алексея Михайловича. Хотя "отцом" российского флага историки считают императора Петра I. Именно он в 1705 году издал указ, по которому русские торговые суда плавали под бело-сине-красным флагом. Он сам начертал образец и определил, в каком порядке должны быть горизонтальные полосы. Позже флаг с моря "перекочевал" на сушу. Это было связано с открытиями отечественных мореплавателей.
Официально триколор утвердили как государственный символ в 1896 году. После революции 1917 года его заменили на красный стяг с серпом и молотом. И вот спустя многие годы триколор снова вернулся в страну.
Комментарии
Флаг победителей...власовцев.
Мы другому знамени присягали
Мне стыдно что творилось под этим флагом. После падения режима флаг придётся сменить.