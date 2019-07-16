12 июля 2019 года делегация из Германии, находящаяся с визитом в Алтайском крае, посетила новый комбинат по производству плит MDF* в Павловске. Презентацию для гостей провел генеральный директор компании "Алтайлес" Иван Ключников, руководитель проекта "Павловский ДОК". Он рассказал о главных направлениях работы – охране лесов от пожаров, лесовосстановлении, заготовке и переработке древесины.

Представители делегации отметили, что компания ориентирована на комплексный подход к ведению лесного хозяйства в ленточных и приобских борах. Особенно гостей впечатлило оснащение Павловского ДОК. Пресс девятого поколения, позволяющий выпускать древесноволокнистые плиты толщиной от 2,5 до 40 мм, – самый современный в России. Отметим, что основные поставщики оборудования как в целом для холдинговой компании, так и для Павловского ДОК – это компании из Германии.

По мнению гостей, строительство комбината свидетельствует о бережном отношении к лесным ресурсам Алтайского края. Переработка низкосортной древесины и отходов производства важна с точки зрения улучшения экологии региона.

"Я считаю, для Алтайского края очень важно создание такого завода. Это позволяет работать с природным материалом, создавать новые рабочие места для жителей край и платить в регион налоги", – отметил Георг Ширмбек. Он также подчеркнул, что был в регионе несколько раз, в том числе на предприятиях лесного комплекса. Однако, по его словам, Павловский ДОК – самый современный и масштабный проект в секторе переработки древесины.

Гости выразили желание посетить Алтайский край снова, чтобы увидеть ленточные боры и организованное здесь лесное хозяйство.

СПРАВКА. Павловский ДОК входит в группу предприятий лесной холдинговой компании "Алтайлес". Основная продукция – плиты MDF и HDF*. Мощность – 250 тыс. м3 в год. Главные задачи: переработка низкосортной древесины, улучшение состояния лесов, выпуск востребованной продукции для отечественных производителей мебели, напольных покрытий, строителей.

*ЭмДиЭф и ЭйчДиЭф – прим.ред.