Такой день. Снос деревьев для благоустройства и "Цветение маральника" на Алтае

О главных событиях региона за 29 апреля

30 апреля 2024, 00:01, ИА Амител

Закат у озера / Фото: unsplash.com

Алтайский краевой театр драмы снял с показа спектакль "Два ангела, четыре человека" по пьесе Виктора Шендеровича*. В руководстве театра на вопрос от зрительницы пояснили, что пьесу убрали из репертуара, потому что некоторые посетители возмущались наличием у ее автора статуса иноагента.

* Признан в России иностранным агентом

В Алтайском крае резко ухудшится погода во второй половине дня 29 апреля и ночью 30 апреля. Спасатели призывают переждать непогоду в капитальном строении.

238 деревьев снесут в бывшем парке имени Ленина для устройства пешеходно-тропиночной сети в 2024 году. Вместе с тем на нескольких этапах благоустройства высадят новые деревья. Непосредственно в 2024 году планируется посадить 50 из них (в числе которых сосны, тополя, березы и ивы), а также обустроить цветник. Об этом сообщили amic.ru в мэрии Барнаула.

28 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" в 11-й раз прошел фестиваль "Цветение маральника". Он традиционно открывает летний туристический сезон в регионе. В этом году главным событием стало открытие парка Рериха, заложенного в год 150-летия со дня рождения знаменитого художника и путешественника, любившего Алтай.