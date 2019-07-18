Алтайский подросток до смерти забил двух мужчин в школе искусств

Алтайский подросток признан виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, сообщает региональный СК.

"Вечером 5 ноября 2018 года в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств между двумя рабочими подрядной организации и подростком в ходе распития спиртных напитков произошел словесный конфликт. В ходе ссоры один из мужчин нанес юноше удар кулаком по лицу, после чего они вынесли его из помещения", — говорится в сообщении ведомства.

Через некоторое время 16-летний подросток вернулся с оружием. Вначале деревянной палкой, а затем металлическим смесителем от крана и фрагментом доски он избил мужчин, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

В ходе следствия была установлена причастность подростка к совершению еще одного преступления. 27 октября 2018 года, находясь на улице, он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Суд приговорил подростка к 9 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, родители осужденного обязаны выплатить по 900 тысяч рублей родственникам погибших.

Ранее таксиста осудили за избиение подростков при "воспитательной" беседе в Барнауле. Мужчина решил объяснить несовершеннолетним, что не нужно нарушать правила дорожного движения.