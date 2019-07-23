ГУ МЧС России по Алтайскому краю информирует, что дымка с запахом гари рассеется уже в ближайшие дни.
Этому будут способствовать благоприятные метеорологические условия. Речь идет о прогнозируемых осадках и смене направления ветра, который и приносит дым от природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Суммарная площадь возгораний в лесном массиве в этих регионах составила почти миллион гектаров. Большую часть из них попросту не тушат из-за труднодоступности местности и малой ценности этих лесов.
По прогнозу ведомства, ситуация изменится в течение двух дней – с 23 по 24 июля. Тем не менее жителей информируют о необходимости особенно внимательно следить за своим самочувствием в эти дни.
"В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью, – рекомендуют спасатели местным жителям. – При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим врачом".
Пресс-служба регионального управления МЧС России уточняет, что превышения допустимых значений загрязнения воздуха не зафиксировано. Замеры проводят ежедневно.
Комментарии
Это полный. Территорию размером с Западную Европу накрыло дымом. Где путинские самолеты, которые он посылал в Грецию и Португалию? Где лучшее мчс успевающее везде?
"Замеры проводят ежедневно. " Ну да ну да верим. а если бы было выше нормы, вы бы нам взяли бы и сказали, ога? И че бы вы сделали?
Вот то то и оно. Превышения явно есть, но чтоб паники небыло народ правды не знает. так было и так будет всегда в нашей раше.
Замечательно. То есть открытым текстом - пусть горит, тушить не будем. Тушить надо только торфяники под Москвой - там же люди живут, в Москве-то. А тут хоть все загнитесь, никого не волнует.