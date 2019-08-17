Проведение этапа Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле в 2021 году, обойдется нашему региону примерно в 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на обустройство инфраструктуры, строительство обводного канала, а также на приобретение новых лодок. После турнира объект не потребует ремонта около 50 лет, а его будут использовать не только для проведения спортивных мероприятий, но и как зону рекреации. В частности, на одном из берегов Оби построят большой пляж, не имеющий аналогов в Барнауле.

Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 1000 спортсменов и около 300 человек с ограниченными возможностями.

Сейчас ведется обустройство обводного канала. Это обязательное условие, чтобы наш город получил возможность принимать столь престижные соревнования. В работе используется инновационный материал – пластиковый шпунт, который долго служит и не подвергается коррозии, что позволит в дальнейшем тратить меньше средств на содержание объекта.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, за два года будет построен мост через обводной канал, а также укреплены берега реки. Строительство идет с опережением – сейчас выполнено 75% от плана, уже через месяц полностью закончатся работы, запланированные на период первого этапа.

После этого будет построен сам обводной канал для проведения международных соревнований. На все эти цели выделено около 300 миллионов рублей.

Будут установлены трибуны на 3 000 человек и обустроена автостоянка, также на 3 000 автомобилей.

Дементьев добавил, что есть высокая вероятность, что во время проведения соревнований старый коммунальный мост через Обь будет закрыт на реконструкцию. В таком случае на гребной канал можно будет проехать только через Новоалтайск. Однако министр транспорта назвал такой вариант запасным. В УПРДОР "Алтай" намерены завершить ремонт моста до проведения этапа Кубка мира.

Дорогу, которая ведет к каналу, расширять не будут. Ее отремонтируют, сделают транспортные карманы.

По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, для Кубка мира необходимо закупить около 200 новых лодок. На это потребуется примерно 200 миллионов рублей. Часть средств выделят из федерального бюджета. Есть вероятность, что часть инвентаря возьмут в аренду. Новое оборудование позволит в будущем провести в Барнауле первенство Европы в 2023 и чемпионат мира в 2024 году. По словам Перфильева, после реконструкции гребной канал может регулярно принимать и чемпионаты России.

Президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков отметил, что в будущем канал будет использоваться не только как спортивный объект, но и как место отдыха. В частности, в планах создание пляжа. Для подготовки к турниру также необходимо решить проблему с размещением спортсменов.

Напомним, что 21 и 22 сентября 2018 года в Барнауле прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 25 стран: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Комментатором соревнований стал Дмитрий Губерниев. В общей сложности на гребной канал приехало около 8 тысяч человек.