Среди наиболее тревожных — внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации, а также выраженное головокружение

17 июля 2026, 07:45, ИА Амител

Инсульт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Невролог Александр Ткачев в интервью RT отметил, что организм может сигнализировать о возможном инсульте за несколько дней или недель до его наступления. Однако эти симптомы часто остаются без внимания, так как их принимают за обычное недомогание.

«Внезапные приступы слабости в конечностях, онемение лица или тела, кратковременные нарушения речи, зрения и координации, а также головокружение требуют особого внимания. Если такие признаки появляются и исчезают в течение нескольких минут или часов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — пояснил врач.

Эти симптомы могут указывать на транзиторную ишемическую атаку, которая, как отметил Ткачев, может быть предвестником инсульта.

«Важно учитывать, что многие инсульты развиваются без каких-либо предупреждающих признаков», — подчеркнул специалист.

Поэтому, на его взгляд, не стоит полагаться только на самочувствие для прогнозирования болезни. Необходимо контролировать факторы риска, такие как артериальное давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения, поддерживать активный образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования.

Ранее сообщалось, что резкий подъем по будильнику может привести к инсульту.