Невролог: предвестники инсульта могут появиться за несколько дней до приступа
Среди наиболее тревожных — внезапная слабость в руке или ноге, онемение половины лица, кратковременные нарушения речи, зрения или координации, а также выраженное головокружение
17 июля 2026, 07:45, ИА Амител
Невролог Александр Ткачев в интервью RT отметил, что организм может сигнализировать о возможном инсульте за несколько дней или недель до его наступления. Однако эти симптомы часто остаются без внимания, так как их принимают за обычное недомогание.
«Внезапные приступы слабости в конечностях, онемение лица или тела, кратковременные нарушения речи, зрения и координации, а также головокружение требуют особого внимания. Если такие признаки появляются и исчезают в течение нескольких минут или часов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — пояснил врач.
Эти симптомы могут указывать на транзиторную ишемическую атаку, которая, как отметил Ткачев, может быть предвестником инсульта.
«Важно учитывать, что многие инсульты развиваются без каких-либо предупреждающих признаков», — подчеркнул специалист.
Поэтому, на его взгляд, не стоит полагаться только на самочувствие для прогнозирования болезни. Необходимо контролировать факторы риска, такие как артериальное давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения, поддерживать активный образ жизни и регулярно проходить медицинские обследования.
Ранее сообщалось, что резкий подъем по будильнику может привести к инсульту.
08:55:44 17-07-2026
А специалисту не пришло в голову рекомендовать начать принимать препараты (превентивно) против инсульта - какие можно пропивать в принципе для людей, находящихся в зоне риска?
16:35:41 17-07-2026
@ (08:55:44 17-07-2026) А специалисту не пришло в голову рекомендовать начать приним... это нарушение закона, вы совсем уже? слово "зона риска выучили", а законы не знаете?
11:10:43 17-07-2026
Срочно срочно! По скорой пару раз отвозили с этими и на 5 день нахождения в больнице на горе , отправили на ЭКГ . Это было все из исследований написал отказную переодисески теперь это все со. Ной где ток не обследовался , переодисески все это возвращается и так уже года 3.
А тут доктор прям срочно срочно пишет, толку то ну попадете к нашим врачам дальше что ?
12:46:24 17-07-2026
Гость (11:10:43 17-07-2026) Срочно срочно! По скорой пару раз отвозили с этими и на 5 де... кровоток весь промерьте - однак у вас гдето зажим сосудов идет, это диагностируется на раз-два. ну и купировать.
какбы много где посмотреть можно, главное не лениться и небольшую денюжку не жабить.
хоть на малахова
16:36:58 17-07-2026
Гость (11:10:43 17-07-2026) Срочно срочно! По скорой пару раз отвозили с этими и на 5 де... идите к нормальному неврологу. ума хватило написать тут комент, а к врачу пойти сдделать рентген и пр - нет? вы странный. или же вы просто лжете
12:17:05 17-07-2026
Эта информация и для окружающих - бывает что прединсультник и сам не замечает своего состояния. Не ленитесь. Можете спасти жизнь.
14:14:18 17-07-2026
А как кровоток проверяют? У отца 3 раза ишемический инсульт был-ни разу не проверяли. Прокапают, что положено при этом, и домой через 5-7 дней. К какому врачу обращаться и где, пусть платно?
16:40:01 17-07-2026
гость (14:14:18 17-07-2026) А как кровоток проверяют? У отца 3 раза ишемический инсульт... есть, нужно доплер сонных артерий УЗИ, рентген шейного или грудного отд. позвоночника. идите к нормальному неврологу, прием 1700, анализы около 2000, абсолютно не дорого. а проживете дольше гораздо. нужно начинать заниматься собой в 45 лет, если УЖЕ произошло несчастье - то это поздо. никогда полностью не реабилитируется, только паллеотивная или поддерживающая терапия. Идите к врачу, делайте чекапы организма! всем долгой жизни и здоровья
16:42:48 17-07-2026
гость (14:14:18 17-07-2026) А как кровоток проверяют? У отца 3 раза ишемический инсульт... к терапевту. у него и узнать. еще ии есть, худо-бедно ответит базу