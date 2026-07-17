Для крымчан вопрос территориальной принадлежности давно закрыт

17 июля 2026, 07:16, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал угрозы, которые звучат от украинских политиков, включая бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, в адрес крымчан. По словам Шеремета, жители полуострова не придают значения этим угрозам, которые, по сути, являются плодом больного воображения, пишет РИА Новости.

Кулеба ранее заявил, что в случае возвращения Крыма и новых регионов России под контроль Украины необходимо будет устроить "период охлаждения", лишить их жителей права голоса на выборах и создать максимально невыносимые условия для жизни. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны Шеремета.

«Жители полуострова уже не раз сталкивались с угрозами от украинских политиков, исповедующих нацизм и шовинизм. Они заявляли, что не оставят камня на камне или сделают полуостров безлюдным. Однако крымчанам безразличны эти слова, так как Крым навсегда вернулся в Россию», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет также отметил, что, по его мнению, подобные заявления Кулебы направлены на привлечение внимания, чтобы снова вернуться во власть.

Ранее военный эксперт назвал меры по защите России от дронов ВСУ.