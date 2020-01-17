В Барнауле собрались огромные очереди за билетами на электричку

Очереди в кассах железнодорожного вокзала, где продают билеты на пригородные поезда, образовались вечером 17 января, сообщает сотрудник amic.ru.

Многие жители пригорода, работающие в Барнауле, отказались от затеи добираться до дома по небезопасным дорогам, часть из которых к тому же закрыли, и пересели на электротранспорт.

Ажиотаж заметен и в самой электричке – за 20 минут до отправления практически все сидячие места уже заняты. Ранее населению на время неблагоприятной погоды рекомендовали отказаться от поездок на автотранспорте в пользу электричек и трамваев.