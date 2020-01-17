В Новоалтайск из Барнаула лучше ухать на электричке

Уехать из Барнаула в Новоалтайск лучше всего на электричке. Из-за массового ДТП на Правобережном тракте выехать из города практически невозможно, рассказали amic.ru в краевой ГИБДД.

"Движение транспорта в сторону Барнаула стоит, потому что до сих пор оформляются участники аварии, их много. А в направлении из города в сторону Новоалтайска движение осуществляется по обочине, транспорт движется, но очень медленно", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того дорогу Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска перекрыли из-за погодных условий — снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с, при порывах до 27 м/с, видимость 50-100 м, при порывах нулевая. Движение ограничили большегрузов и пассажирских автобусов.

Госавтоинспекция Барнаула обратилась с призывом не выезжать за пределы города, а по возможности и вовсе не садиться за руль.