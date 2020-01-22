Единороссы призвали оптимизировать уборку снега в Барнауле

Единороссы Барнаула организовали совещание по уборке снега в краевой столице. Партия призвала всех ответственных лиц подойти к решению проблемы более взвешенно, передает пресс-служба партии.

"Вы должны себя спрашивать: хватает ли этого количества техники и людей, эффективно ли производятся необходимые работы, все ТСЖ и управляющие компании исполняют свои обязанности? Наши избиратели задают конкретный вопрос: "Когда очистят наш двор?" Профильные комитеты не могут ответить на этот вопрос. Никто не отменяет тот объем работ, который вы выполняете, но необходимо пересмотреть подход, грамотно распределить имеющиеся ресурсы", – обратился к чиновникам секретарь городского отделения партии Юрий Еремеев.

Он и его коллеги по ЕР призвали пересмотреть подход к работе в период неблагоприятных погодных условий, разработать план оперативных действий, предоставить карту уборки дорог и дворов с обозначением приоритетных зон.

А также оптимизировать логистику движения грузовиков, вывозящих снег на снегоотвалы. Проблема и в том, что ближайшие точки уже перегружены, и в том, что дорожная техника сильно изношена. По словам дорожников, именно износ машин и неполная комплектация кадрами не позволяют одновременно убирать основные магистрали, сельские дороги, проезды.

По данным коммунальных служб, из 2716 дворовых территорий уже очищено 2555, а из 1189 кровель, которые требовали очистки после снегопада, – 1049 приведены в порядок.

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"Не нужно забывать, что часть дворовых территорий и проездов очищали и продолжают очищать своими силами сами барнаульцы, выполняя работу за городские службы. Мы благодарны им за понимание сложившейся ситуации", – подчеркнул Юрий Еремеев.