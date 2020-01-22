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Единороссы призвали оптимизировать уборку снега в Барнауле

, ИА "Амител"
Партия просит чиновников и дорожников более грамотно распределять ресурсы
Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Единороссы Барнаула организовали совещание по уборке снега в краевой столице. Партия призвала всех ответственных лиц подойти к решению проблемы более взвешенно, передает пресс-служба партии.

"Вы должны себя спрашивать: хватает ли этого количества техники и людей, эффективно ли производятся необходимые работы, все ТСЖ и управляющие компании исполняют свои обязанности? Наши избиратели задают конкретный вопрос: "Когда очистят наш двор?" Профильные комитеты не могут ответить на этот вопрос. Никто не отменяет тот объем работ, который вы выполняете, но необходимо пересмотреть подход, грамотно распределить имеющиеся ресурсы", – обратился к чиновникам секретарь городского отделения партии Юрий Еремеев.

Он и его коллеги по ЕР призвали пересмотреть подход к работе в период неблагоприятных погодных условий, разработать план оперативных действий, предоставить карту уборки дорог и дворов с обозначением приоритетных зон.

А также оптимизировать логистику движения грузовиков, вывозящих снег на снегоотвалы. Проблема и в том, что ближайшие точки уже перегружены, и в том, что дорожная техника сильно изношена. По словам дорожников, именно износ машин и неполная комплектация кадрами не позволяют одновременно убирать основные магистрали, сельские дороги, проезды.

По данным коммунальных служб, из 2716 дворовых территорий уже очищено 2555, а из 1189 кровель, которые требовали очистки после снегопада, – 1049 приведены в порядок.

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"Не нужно забывать, что часть дворовых территорий и проездов очищали и продолжают очищать своими силами сами барнаульцы, выполняя работу за городские службы. Мы благодарны им за понимание сложившейся ситуации", – подчеркнул Юрий Еремеев.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.01.2020 16:37
гость

сколько еще можно упрашивать "ответственных лиц "? не пора ли уже радикально решать вопрос, метлой под ж...у. что в городе других специалистов нет на их места, или они не заменимые? каждый год одно и тоже

22.01.2020 16:46
- гость -

22.01.2020 16:37
гость

И что, по-вашему, сделает новый специалист без техники? Руками грести снег будет?

22.01.2020 16:47
- гость -

Партия просит чиновников и дорожников более грамотно распределять ресурсы

Как грамотно и своевременно указано, никто бы до такого подхода без указаний не мог бы додуматься!

22.01.2020 16:50
- гость -


22.01.2020 16:46
- гость -
А кто должен решать эту проблему? Для чего начальник существует? В данном случае - получает зарплату и отчеты строчит!

22.01.2020 16:52
точный

ситуация трудная, не надо ворчать и ругатся, надо понять и если,что , взять лопату и откидать снег у подьезда со стоянки и почистить дорожку ...

22.01.2020 16:52
- гость -


22.01.2020 16:47
- гость -
Вы не поверите, но столкнувшись с чиновниками дорожной службы, стал сомневаться, что они вообще умеют думать и руководить! Такое ощущение, что они только кресло попой протирать умеют, строчить отписки и отчеты!

22.01.2020 16:54
- гость -

Партия чиновников просит чиновников. БРЕД Раши, просто уже бесит все это, ну доколе будут за конченую быдлоту народ то держать.

22.01.2020 16:56
- гость -

Интересно кто попал в список убранных дворов? Лично меня мастер из управляющей компании "Булат" послала куда подальше на мой вопрос когда же наконец почистят проезды к дому? Он стоит не линии, а во дворах. Сказала не чистили и не будем чистить. Причем не меня одну послала.

22.01.2020 16:56
- гость -

Ленина, 79, там не только нельзя подойти, а даже подъехать. И это ЦЕНТР города (пл. Октября).

22.01.2020 16:57
16:46

Дак вашы кумиры вроде закупали супер снегоочистители? А если только купили по бравым отчётам, то новый специалист отрубить руки вороватому старому,и на кожемятине с Заринского суперкожзавода к его подлой фигурке прикрутит фанерный скребок.

22.01.2020 17:27
- гость -

Партия даже на своей улице, Ползунова, где находится их офис не может организовать прочистку. Непосредственно у Ползунова 26 все разгребли, по границе здания тупо сдвинули снег к соседям. Молодцы, "отличная" работа. Улица как была непроезжей, так и осталась.

22.01.2020 17:30
- гость -

Призвали)))))))))Вот уж помогли так помогли))))))))))))))))))))))

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