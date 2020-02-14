Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с девушкой-мечтой

Одинокий американец готов заплатить 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) любому, кто организует ему встречу с женщиной его мечты.

Таким образом 47-летний Джефф Гебхарт решил не только устроить свою личную жизнь, но и помочь местному приюту для бездомных животных.

Мужчина предлагает любому желающему попробовать найти для него идеальную женщину. За это человек получит 25 тысяч долларов. Кроме того, Гебхарт переведет такую же сумму на счет приюта, сообщается на сайте телестанции KCTV.

По словам мужчины, он устал от свиданий и онлайн-знакомств. Прежде чем сделать столь необычное объявление, он проконсультировался с психологами. Вместе они создали небольшой опросник, чтобы конкурсантам было легче подобрать для Гебхарта подходящую пару. Среди прочего мужчину интересует, нравятся ли потенциальной возлюбленной собаки.