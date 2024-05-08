В Алтайском крае выявили партию радиоактивной черники
Заказчик приобрел партию у московского производителя. Зная, что этот вид ягоды может накапливать радиацию, предприниматель решил сдать пробу в лабораторию
08 мая 2024, 22:50, ИА Амител
Специалисты алтайского филиала "Центра оценки качества зерна" обнаружили превышение радионуклидов в сушеной чернике, которая поступила к ним на исследование. Как сообщает центр, такой продукт потенциально опасен для здоровья потребителя.
Заказчик приобрел партию у московского производителя. Зная, что этот вид ягоды может накапливать радиацию, предприниматель решил сдать пробу в лабораторию. Спектрометрическая установка показала ощутимое превышение цезия Cs-137 – 1059 Бк/кг при допустимой норме не более 800 Бк/кг.
Превышение этого элемента способно вызвать онкологические заболевания. При этом внешне и на вкус подобные ягоды никак не отличаются от обычных. Избежать риска можно лишь покупая продукты в проверенных местах.
23:52:41 08-05-2024
И где этот список проверенных мест гарантированных?
09:25:11 09-05-2024
Ха ха ха, а если бы не решил сдать?
12:27:46 09-05-2024
А разве продукты питания не имеют паспорта качества, сертификата безопасности или чего им там положено иметь?
А коли предприниматель купил товар официально, то, видимо, с документами на него полный порядок.
Товар проверен гос.органами.
10:45:45 10-05-2024
Будто в проверенных местах кто-проверяет