В Алтайском крае выявили партию радиоактивной черники

Заказчик приобрел партию у московского производителя. Зная, что этот вид ягоды может накапливать радиацию, предприниматель решил сдать пробу в лабораторию

08 мая 2024, 22:50, ИА Амител

Сушеная черника / Фото: алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

Специалисты алтайского филиала "Центра оценки качества зерна" обнаружили превышение радионуклидов в сушеной чернике, которая поступила к ним на исследование. Как сообщает центр, такой продукт потенциально опасен для здоровья потребителя.

Заказчик приобрел партию у московского производителя. Зная, что этот вид ягоды может накапливать радиацию, предприниматель решил сдать пробу в лабораторию. Спектрометрическая установка показала ощутимое превышение цезия Cs-137 – 1059 Бк/кг при допустимой норме не более 800 Бк/кг.

Превышение этого элемента способно вызвать онкологические заболевания. При этом внешне и на вкус подобные ягоды никак не отличаются от обычных. Избежать риска можно лишь покупая продукты в проверенных местах.