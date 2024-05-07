Такой день. Инаугурация Путина и новый муниципальный округ в Алтайском крае

О главных событиях региона за 7 мая

07 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Главным событием в России стала пятая по счету инаугурация президента России Владимира Путина. В ходе своей речи он поставил главные цели в развитии страны и общества до 2030 года.

На мероприятии побывал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что в этом году на выборах главы государства и жители Алтайского края, и жители всей России продемонстрировали беспрецедентно высокий уровень поддержки главы государства и выбранного курса – стратегии развития России на годы вперед.

В Барнауле жители дома № 59а по улице Никитина призывают власти обратить внимание на строительство офисного центра прямо возле дома, из-за которого жилое здание, где уже есть трещина, может "развалиться".

Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ. Из 14 депутатов на сессии присутствовали 10. За предложение проголосовали девять человек.