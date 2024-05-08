Стала известна сумма взятки, в которой подозревают замминистра обороны Иванова

Суд оставил его в СИЗО

08 мая 2024, 19:53, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют взятку в размере примерно миллиард рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат.

По словам стороны защиты, сейчас замминистра временно отстранен от должности. Адвокаты просили суд отпустить Иванова под домашний арест, однако решение осталось в пользу прокуратуры и следователей – они требовали оставить чиновника под стражей.

Напомним, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки 24 апреля. На своем посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.