Франк и Буевич поздравили барнаульского ветерана Владимира Кушпелева с Днем Победы

Летчик показал гостям фотоальбомы, рассказал о своем боевом пути, трудовой и общественной деятельности в послевоенные годы

08 мая 2024, 18:27, ИА Амител

Франк и Буевич у Кушпелева / Фото: пресс-центр мэрии

Мэр Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич поздравили ветерана Владимира Кушпелева с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Вместе с Франком и Буевич в гостях у ветерана побывали заместитель главы города по социальной политике Александр Артемов и председатель комитета по социальной поддержке города Барнаула Татьяна Королева, а также руководители администрации Железнодорожного района.

Владимир Николаевич показал гостям фотоальбомы, рассказал о своем боевом пути, трудовой и общественной деятельности в послевоенные годы.

Кушпелев был призван в армию в 1943 году и направлен в Челябинское Высшее Авиационное Краснознаменное Училище штурманов и стрелков-радистов. Свой первый боевой полет он совершил в 1944 году на двухместном военном самолете-разведчике Р-5, исполняя обязанности летчика-наблюдателя. Работать военным летчиком Владимир Кушпелев продолжил и после войны. Всего он освоил 15 типов самолетов, из них два – гражданской авиации Ил-18 и Ту-104. Общий полет на всех типах самолетов составил 4044 часа. Трижды участвовал в парадах на Красной площади в городе Москве, выполняя фигуры высшего пилотажа. 25 лет своей жизни Владимир Николаевич посвятил небу, а в запас ушел в 1972 году.

В том же году подполковник Кушпелев переехал с семьей в город Барнаул. Работал в горисполкоме с Анатолием Мельниковым и Владимиров Бавариным. Вел активную работу в Комитете ветеранов войны района, города, патриотическую работу с молодежью. Владимир Кушпелев награжден орденами "Красное Знамя" и "Красная Звезда", а также медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией".

Франк и Буевич пожелали ветерану крепкого здоровья, оптимизма и всего самого наилучшего, вручили подарки от губернатора Алтайского края Виктора Томенко и от администрации города Барнаула. Праздник прошел и во дворе ветерана. Для него и всех жителей микрорайона выступила "Фронтовая бригада", состоялись показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России, прозвучали песни военных лет и слова благодарности за Победу в Великой Отечественной войне.