Алтайский завод собирается повысить выработку с помощью нацпроекта

Предприятию предстоит оптимизировать этот показатель на 10%

08 мая 2024, 14:36, ИА Амител

На заводе "Русская кожа" / Фото: ackr22.ru

Реализация национального проекта "Производительность труда" на заводе "Русская кожа Алтай" в Заринске позволит оптимизировать производство. Предполагается, что за счет бережливых технологий здесь сократят время протекания процесса более чем на 20%, а выработку повысят более чем на 10%.

Такие планы обсудили на недавней встрече на предприятии. В совещании приняли участие представители компании, Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Завод участвует в нацпроекте три месяца. За это время провели диагностику пилотного потока. Выявили 18 проблем и составили план по устранению. Что еще здесь сделали за это время, рассказала генеральный директор предприятия Ольга Усова.

Так, рабочая группа от завода прошла обучение методам и инструментам бережливого производства. А двух сотрудников подготовили в качестве инструкторов по бережливым технологиям.

"Есть у меня любимая цитата: путь в тысячу миль начинается с первого шага. И мы этот шаг сделали. Мы вошли в нацпроект в нужное время. Время больших возможностей и испытаний, которые открываются перед нами! Сегодня хочу сказать, что вы большие молодцы, мы прошли часть пути и выявили точки для роста, теперь осталось реализовать то, что мы наметили", – отметила Ольга Усова.

И добавила, что в ближайшие годы предприятие будет испытывать дефицит кадров, который просто так не решить, нужны другие, современные подходы к оптимизации производства и один из них – бережливое производство.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за доверие к проекту, а также пожелал успехов в поставленных целях и дальнейшем развитии своих сотрудников.

Теперь завод приступил к этапу внедрения намеченных улучшений по оптимизации пилотного потока. Итоги подведут через три месяца.

Нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.

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