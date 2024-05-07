С 10 мая в Барнауле временно перекроют улицу в центре города

В этот момент на участке будут проводить работы по капремонту тепловой сети

07 мая 2024, 22:59, ИА Амител

Знако "Стоп" / Фото: unsplash.com

В Барнауле временно перекроют проезд по улице Димитрова в районе здания № 66. Как сообщает пресс-центр мэрии, ограничения продлятся с 10 мая по 5 июня.

В этот момент на участке будут проводить работы по капремонту тепловой сети.

Участников дорожного движения призвали сохранять бдительность при проезде данного участка. Схемы объезда будут указаны на соответствующих дорожных знаках, однако автомобилистов призвали по возможности заранее выбирать маршрут.