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Сергей Шубенков не собирается уезжать из Барнаула

, ИА "Амител"
Барьерист назвал это сознательным выбором
Фото: живуспортом.рф

Фото: живуспортом.рф

Барнаульский атлет Сергей Шубенков не собирается уезжать в Москву или Монако из Барнаула и называет это сознательным выбором. Об этом чемпион мира в барьерном спринте рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли спортсмен представить, что проживет всю жизнь в маленьком Барнауле, он ответил, что так и планирует поступить.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы потом позволить себе никуда не уезжать из Барнаула, жить здесь на хорошем уровне. Уверен, в нашем городе можно заниматься чем-нибудь интересным ровно так же, как и в Москве. Может быть, с меньшим заработком, но над ним я работаю сейчас. Жить в Барнауле – мой сознательный выбор. Я – за родной город", – сказал он.

Ранее Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам легкоатлета, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 14:52
- гость -

Молодец! Спортсмен высокого уровня. А если человек стремится преобразить место где он родился и вырос, то он вдвойне молодец.

4.05.2020 15:00
Чучмек

Поддерживаю. Молодец парень!

4.05.2020 15:02
Пенсионер из

Время покажет

4.05.2020 15:25
Александр

Молодец он! Только он идеалист! Это плохо. Для него плохо и его семьи в будущем!

4.05.2020 15:39
- гость -

Тут ещё большой вопрос стоит, а куда сейчас вообще можно уехать? Нет такого места, за исключением Антарктиды.

4.05.2020 15:46
дурик

Да жить можно и в барнауле. Не самое плохое место. Главное потом не пожалеть об этом. Особенно когда все двери открыты были а ты почему то проигнорил и решил кому то что то доказать. В любом случае за ошибки родителей отвечают дети. Им потом придется думать на тему перспектив. А Сережа уже в тот момент будет не тем Сергеем, а каким нибудь депутатом краевого парламента и забытым спортсменом. Не надо распыляться на всякую фигню. А делать дела пока всё в твоих руках. Уезжать Сереге надо и не совершать ошибок.

4.05.2020 16:42
гость

скажут ли его дети спасибо за такой выбор?

4.05.2020 16:43
Гость

Человек который на скорости может прыгать через палку быстрее многих других остается жить в нищем провинциальном городке умирающей страны. Новость года.

4.05.2020 16:55
- гость -

Молодец, парень! Так держать!

4.05.2020 17:10
Гость

Это готовый парламентарий, причем федерального уровня! Надо брать!

4.05.2020 17:26
- гость -

Старенький уже, поздно съезжать
Щас мамка на пенсию уйдет, место с спорткомитете освободится

4.05.2020 17:27
CALIBR

В Думу пойдёт, даже знаю от какой партии во фракции осядет.

4.05.2020 18:35
- гость -

может прыгать через палку быстрее многих других
------------------
Закончил физматшколу 42, там дураков не было. Юрист. А бегает 110 м быстрее всех в России и Европе.

4.05.2020 18:43
- гость -

Если прыгун и скакун, пусть конституцию пишет, им же поручили. И актёрам ещё.

4.05.2020 18:53
- гость -

4.05.2020 16:42
гость
скажут ли его дети спасибо за такой выбор?

дети сделают свой выбор, а отец им обеспечит такую возможность материально.

4.05.2020 18:55
- гость -

ценное приобретение для края. теперь попрем.

4.05.2020 19:00
Студент Кухол

Тачки из москвы гонять будет что ли? А что он умеет? Либо депутат либо в спортивном сообществе восседать на стуле. В москву сергея еще никто не звал, чтобы рассуждать о выборе. Он остается пока там где еще ждут и что то могут предложить. В госдуму его не позовут. В списки не попадет т.к. недостаточно побед за россию. Не всех спортспенов сажали в депутатское кресло а только тех кто выигрывал неоднократно мировые соревнования. Депутатом от края тоже не станет, т.к. своих бессарабовых и прочих проталкивают и они отказываться пока еще не собираются.

4.05.2020 19:10
- гость -

вот что ценного сделал этот человек для края, страны? вокруг него одни скандалы и громкие заявления
есть много алтайских спортсменов которыми действительно гордимся: Костенко, Шкалов, Таскин, Гречин, Котова, Смертины, Тищенко, Нифонтов....
от Сережи одни капризы: это не так, здесь не додали, там не дохвалили...

4.05.2020 19:16
- гость -

Клевченю, Каменского и Хорохордина не забудьте

4.05.2020 19:19
- гость -

кстати да: не помню никаких негативов от указанных выше спортсменов. Каждый старался/старается помочь родному краю. От Сережи одно нытьё

4.05.2020 19:55
- гость -

а жаль, он что не уедет куда-нибудь. Толку от него в крае не будет, так ни работать не умеет, ни деньги привлечь.Поэтому дадут ему должность в местном минспорте с приличным окладом (яжзнаменитыйспортсмен) будет сидеть в президиумах и открывать соревнования имени себя. Вот и вся работа и польза для Алтая

4.05.2020 19:58
АБОРИГЕН

Одним паразитом больше станет. Создавать добавочную стоимость это не про таких как он.

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