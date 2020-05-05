Глава Барнаула посетил подтопленный Затон

Фото: barnaul.org
Мэр краевой столицы 5 мая посетил Затон, где перекрыли дорогу на остров Шубинский в связи с подъемом уровня воды, сообщает пресс-служба мэрии.
Вода за прошедшие сутки прибыла еще на 16 см, превысив критическую отметку на 31 см. Вячеслав Франк уточнил, что городская администрация рассчитывает на спад воды, но готова к любому развитию ситуации.
"В настоящее время идет спад уровня воды в Бии и Катуни, надеемся, что через 2-3 дня вода начнет убывать и у нас. Администрация готова к развитию любого паводкового сценария, – пояснил мэр. – Все противопаводковые мероприятия по подсыпке и увеличению дамб исполнены. Заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом".
Он уточнил, что к приему жителей Затона подготовили четыре пункта временного размещения. Они обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.
Напомним, в этом году власти дополнительно подготовили Затон и поселок Ильича. Теперь благодаря отсыпке для Затона критический уровень воды в Оби увеличился с 540 до 560 см, для поселка Ильича – с 600 до 650 см.
Комментарии
Пчеловоды на Потоке лучше выглядят.....
Снег, вода со всем справляется «рыцарь печального образа»
Затон тонет всегда, это очевидно. Несмотря на все меры, в том числе мчс
Мож пронесёт в этом году?
Кстати, Степаненко собирается посетить Затон, он же за чс отвечает?
Снег, вода со всем справляется «рыцарь печального образа»
А говорят, что стакан проблем не решает...
У каждого мэра есть свой ЗАТОН
Сколько проблем с Затоном. За средства потраченные на его спасение можно построить новый городок.
Ага, попробуй попробовать жителей Затона переселить куда-нибудь. Они привыкли получать компенсации за паводок.
Это точно на счёт компенсаций. Они каждый год приход воды ждут с нетерпением)))))
По миллиону на каждый дом каждый год это круто )
Нууу ни миллион, конечно, но тысяч по 50 дают
А есть сомнения, что Затон не поплывёт?