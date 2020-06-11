Ложь и провокация. Владелец плавучей бани в Барнауле опроверг обвинения в вечеринках

Собственник плавучей бани напротив ЖК "Аквамарин" опроверг обвинения в шумных вечеринках – сооружение содержится для санитарно-гигиенических целей работников близлежащего склада. Об этом сообщает "АПН".

Напомним, что 9 июня стало известно о жалобах жильцов из ЖК "Аквамарин" на необычную постройку. По их словам, рядом с домом появилась плавучая баня с понтонным мостом, в которой постоянно проводятся ночные вечеринки.

Арендатор акватории связался с "АПН" и рассказал, что с 2019 года арендует ее под склад инвентаря, который используется при эксплуатации моторных лодок. В 2020 году рядом с ним был установлен банный пристрой, который нужен работникам склада, постоянно находящимся на работе.

"Нахождение в бане лиц, не имеющих отношения к содержанию понтонного причала, строго запрещено. При этом наш персонал не доставляет неудобств жильцам и не нарушает закон о соблюдении тишины", – уверяет собственник.

По мнению владельца участка, жалобы от ТСЖ "Аквамарин" стали поступать после жалобы в в федеральную службу природопользования. Мужчина сообщил о самовольном занятии территории общего пользования – тогда ТСЖ установило забор на общественном участке. В начале июня ведомство возбудило административное дело против коммунальщиков и ведет расследование.