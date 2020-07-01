В Барнауле начали ремонт дороги по улице Власихинской

ООО "Барнаульское ДСУ №4" приступило к ремонту дороги по улице Власихинской в Барнауле. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в нормативное состояние приведут 1.1 км полотна, пишет официальный сайт города.
К осени 2020 года дорогу обновят на участке улицы Власихинской от Малахова до Шумакова. Здесь уже начались работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Закончить работы планируют к осени 2020 года.
В 2020 году году в Барнауле дополнительно отремонтируют семь объектов на сумму 79,15 млн рублей:
- ул.Ползунова, от пр-кта Социалистического до пер.Ядринцева;
- ул.Власихинская, от ул.Шумакова до ул.Малахова;
- пер.Геблера, от ул.Партизанской до ул.Чкалова;
- ул.Рубцовская, от ул.Ткацкой до ул.Маяковского;
- ул.Чеглецова, от пр-кта Ленина до ул.Смирнова;
- ул.Песчаная, от пр-кта Красноармейского до ул.Папанинцев, 121;
- ул.Пушкина, от Красноармейского до ул.Челюскинцев.
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