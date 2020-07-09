Жительница Бийска пыталась сэкономить на оплате ЖКХ, но лишилась всех денег

39-летняя жительница Бийска обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные похитили с ее банковского счета все деньги. Все потому, что женщина попыталась сэкономить при помощи сомнительного предложения.
Она пояснила, что утром ей пришло смс от приятельницы, где говорилось, что крупный банк позволяет людям вернуть половину от стоимости услуг ЖКХ. Бийчанка заинтересовалась предложением и вступила в переписку, в которой указала все данные своей банковской карты. В итоге женщина получила сообщение о списании всех денег с карты и поняла, что связалась с аферистами.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
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