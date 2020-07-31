Прокуратура потребовала от властей Рубцовска благоустроить пляжи после гибели детей

Прокуратура Рубцовска подала иск к администрации города с требованием благоустроить безопасные пляжи, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Проверка началась после гибели трех несовершеннолетних на реке Алей. Напомним, что 7 июля в районе подвесного моста в микрорайоне Домики утонули 16-летний мальчик и две девочки восьми и одиннадцати лет. Тела двух детей были найдены практически сразу же, а на поиски третей ушло два дня.
Несмотря на то, что место, где произошел несчастный случай, не предназначено для купания, местные жители регулярно посещают его. При этом на территории города до сих пор нет ни одного полностью безопасного места для купания, а все пляжи Рубцовска являются стихийными.
Прокуратура приняла решение через суд заставить администрацию обустроить места массового отдыха населения на воде. Сейчас заявление находится на рассмотрении городского суда.
Кроме того, приняты дополнительные меры безопасности: вдоль береговой линии установлены предупреждающие аншлаги, а стихийные места для купания включены в маршруты полицейских патрулей.
Расследование уголовных дел, возбужденных после гибели троих детей, продолжается.
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