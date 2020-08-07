В ПФР расскажут о выплатах на детей

Около полутора тысяч семей Алтайского края обратились в ПФР за информацией по вопросам ежемесячной и единовременной детских выплат. Онлайн-консультацию можно получить на сайте ведомства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Благодаря этому ресурсу у родителей появилась возможность в режиме реального времени задать вопросы специалисту ПФР. В случае необходимости более детально проверить информацию, например, статус обработки заявления, причины отказа и возврата денежных средств, следует обратиться к специалисту пенсионного ведомства в режиме чат-диалога с использованием представленной формы", – рассказала начальник отдела обращений отделения пенсионного фонда по Алтайскому краю Софья Ильинкова.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в ПФР заявили, что распоряжений по поводу единовременных выплат по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет в августе из Москвы не поступало. Сейчас подать документы на пособие могут те, кто не получил его в июне или июле. То есть максимальная сумма может составить 20 тысяч рублей, если ранее выплаты не производились.
Комментарии
Президент обманул? Не поверю.
Ой забудьте.. проголосовали за поправки.. и хватит вам. уже сколько можно мусолить эту тему.